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Ледяной обман: как привычка пить холодную воду превращается в диагноз

2:00
Здоровье

Когда столбик термометра стремится вверх, рука так и тянется к бутылке с ледяной водой. Но, как выяснилось, это не самое безопасное решение. Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко предупреждает: переохлаждённая вода может не только вызвать неприятные ощущения, но и стать причиной серьёзных проблем с желудком.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Почему нельзя пить холодную воду в жару

По словам врача, в жару организму жизненно необходимо восполнять жидкость. Однако важно не просто пить, а делать это правильно. Самый безопасный вариант — обычная чистая вода без газа, не кипячёная, не сладкая и не из холодильника.

"Когда тело перегрето, резкое охлаждение — это стресс для организма, особенно для слизистых. Холодная вода может спровоцировать раздражение, эрозии, а иногда — даже язвенные поражения желудка", — поясняет Мойсенко.

Чем опасна ледяная вода

  • Может вызвать спазмы сосудов желудка.
  • Провоцирует резкое раздражение слизистой.
  • Способствует развитию эрозий и язв, особенно у людей с чувствительным ЖКТ.
  • Увеличивает риск инфекций, если находится в металлической упаковке, которая быстро охлаждается и может контактировать с губами и слизистой.

Как правильно пить воду в жару?

  • Пейте небольшими глотками, но регулярно.
  • Выбирайте воду комнатной температуры.
  • Не заменяйте воду соками, газировкой или кофе - они не восполняют влагу.
  • Минеральную воду пейте только по назначению врача — она может усиливать жажду и нарушать баланс минералов.

Что стоит запомнить

Вода — жизненно важный элемент в жаркую погоду. Но даже она может принести вред, если пить её неправильно. Лучше носить с собой бутылку с обычной чистой водой, чем покупать ледяную из автомата. Освежит — да, но последствия могут быть куда "горячее", сообщает Радио 1.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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