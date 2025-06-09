Ледяной обман: как привычка пить холодную воду превращается в диагноз

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда столбик термометра стремится вверх, рука так и тянется к бутылке с ледяной водой. Но, как выяснилось, это не самое безопасное решение. Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко предупреждает: переохлаждённая вода может не только вызвать неприятные ощущения, но и стать причиной серьёзных проблем с желудком.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бутылка с ледяной водой

Почему нельзя пить холодную воду в жару

По словам врача, в жару организму жизненно необходимо восполнять жидкость. Однако важно не просто пить, а делать это правильно. Самый безопасный вариант — обычная чистая вода без газа, не кипячёная, не сладкая и не из холодильника.

"Когда тело перегрето, резкое охлаждение — это стресс для организма, особенно для слизистых. Холодная вода может спровоцировать раздражение, эрозии, а иногда — даже язвенные поражения желудка", — поясняет Мойсенко.

Чем опасна ледяная вода

Может вызвать спазмы сосудов желудка.

Провоцирует резкое раздражение слизистой.

Способствует развитию эрозий и язв, особенно у людей с чувствительным ЖКТ.

Увеличивает риск инфекций, если находится в металлической упаковке, которая быстро охлаждается и может контактировать с губами и слизистой.

Как правильно пить воду в жару?

Пейте небольшими глотками , но регулярно.

, но регулярно. Выбирайте воду комнатной температуры .

. Не заменяйте воду соками, газировкой или кофе - они не восполняют влагу.

- они не восполняют влагу. Минеральную воду пейте только по назначению врача — она может усиливать жажду и нарушать баланс минералов.

Что стоит запомнить

Вода — жизненно важный элемент в жаркую погоду. Но даже она может принести вред, если пить её неправильно. Лучше носить с собой бутылку с обычной чистой водой, чем покупать ледяную из автомата. Освежит — да, но последствия могут быть куда "горячее", сообщает Радио 1.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

