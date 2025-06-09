Ледяной обман: как привычка пить холодную воду превращается в диагноз

Когда столбик термометра стремится вверх, рука так и тянется к бутылке с ледяной водой. Но, как выяснилось, это не самое безопасное решение. Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко предупреждает: переохлаждённая вода может не только вызвать неприятные ощущения, но и стать причиной серьёзных проблем с желудком.
По словам врача, в жару организму жизненно необходимо восполнять жидкость. Однако важно не просто пить, а делать это правильно. Самый безопасный вариант — обычная чистая вода без газа, не кипячёная, не сладкая и не из холодильника.
"Когда тело перегрето, резкое охлаждение — это стресс для организма, особенно для слизистых. Холодная вода может спровоцировать раздражение, эрозии, а иногда — даже язвенные поражения желудка", — поясняет Мойсенко.
Вода — жизненно важный элемент в жаркую погоду. Но даже она может принести вред, если пить её неправильно. Лучше носить с собой бутылку с обычной чистой водой, чем покупать ледяную из автомата. Освежит — да, но последствия могут быть куда "горячее", сообщает Радио 1.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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