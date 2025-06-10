Запускаем режим похудения, пока спим: секрет самых хитрых и ленивых

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: чтобы сбросить вес, достаточно диеты и спорта. Но всё больше исследований говорят об обратном — качество сна играет ключевую роль в снижении веса. Причём не только его продолжительность, но и режим.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

Недосып как скрытый враг метаболизма

Учёные уже давно заметили: хронический недосып нарушает обмен веществ и может быть причиной набора лишнего веса. По статистике, примерно у каждого третьего человека с ожирением нарушен режим сна и бодрствования. Это не просто совпадение — организм, не получая достаточного отдыха, хуже усваивает пищу, а уровень аппетита возрастает.

Сон и похудение: что говорят исследования

В одном масштабном исследовании приняли участие 17 тысяч человек, которых разделили на две группы:

Первая группа спала по 8 часов в сутки.

Вторая — ограничивалась лишь 5 часами сна.

Все участники соблюдали диету и занимались спортом. Однако результаты показали: именно те, кто спал 8 часов, худели быстрее и легче переносили ограничения. У них не наблюдалось приступов голода, и организм лучше перерабатывал пищу.

Два главных правила "похудательного" сна

Эксперты выделяют два простых, но важных условия:

Продолжительность сна должна быть около 8 часов. Это минимальный объем, необходимый для полноценного восстановления. Спать нужно именно ночью. Дневной сон не заменит ночной — биоритмы организма настроены на восстановление в тёмное время суток.

Три интересных факта о сне и весе

При недосыпе растёт уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и падает уровень лептина — гормона сытости. Хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, что может спровоцировать преддиабетическое состояние и замедление обмена веществ. У людей, ложащихся спать позже 1 часа ночи, чаще наблюдается абдоминальное ожирение (жир в области живота), даже при одинаковом рационе с теми, кто засыпает до полуночи.

Если вы стремитесь похудеть, обратите внимание не только на тарелку и тренировки, но и на подушку. Настройка правильного режима сна может стать недостающим звеном в вашей системе похудения.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

