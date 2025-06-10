Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оверлендинг — не просто дорога: как выбрать маршрут, подготовить машину и превратить автопутешествие в увлекательное приключение
Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях
Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания
Здоровые продукты, которые делают вас толще: 8 неожиданных коварных врагов похудения
Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Матери без сердца: эти животные бросают детей, как надоевшие игрушки

Запускаем режим похудения, пока спим: секрет самых хитрых и ленивых

2:29
Здоровье

Многие уверены: чтобы сбросить вес, достаточно диеты и спорта. Но всё больше исследований говорят об обратном — качество сна играет ключевую роль в снижении веса. Причём не только его продолжительность, но и режим.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Недосып как скрытый враг метаболизма

Учёные уже давно заметили: хронический недосып нарушает обмен веществ и может быть причиной набора лишнего веса. По статистике, примерно у каждого третьего человека с ожирением нарушен режим сна и бодрствования. Это не просто совпадение — организм, не получая достаточного отдыха, хуже усваивает пищу, а уровень аппетита возрастает.

Сон и похудение: что говорят исследования

В одном масштабном исследовании приняли участие 17 тысяч человек, которых разделили на две группы:

  • Первая группа спала по 8 часов в сутки.

  • Вторая — ограничивалась лишь 5 часами сна.

Все участники соблюдали диету и занимались спортом. Однако результаты показали: именно те, кто спал 8 часов, худели быстрее и легче переносили ограничения. У них не наблюдалось приступов голода, и организм лучше перерабатывал пищу.

Два главных правила "похудательного" сна

Эксперты выделяют два простых, но важных условия:

  1. Продолжительность сна должна быть около 8 часов. Это минимальный объем, необходимый для полноценного восстановления.

  2. Спать нужно именно ночью. Дневной сон не заменит ночной — биоритмы организма настроены на восстановление в тёмное время суток.

Три интересных факта о сне и весе

  1. При недосыпе растёт уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и падает уровень лептина — гормона сытости.

  2. Хронический недосып снижает чувствительность к инсулину, что может спровоцировать преддиабетическое состояние и замедление обмена веществ.

  3. У людей, ложащихся спать позже 1 часа ночи, чаще наблюдается абдоминальное ожирение (жир в области живота), даже при одинаковом рационе с теми, кто засыпает до полуночи.

Если вы стремитесь похудеть, обратите внимание не только на тарелку и тренировки, но и на подушку. Настройка правильного режима сна может стать недостающим звеном в вашей системе похудения.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова
Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны
Гробовая тишина мира: что скрывает Зеленский от украинцев, которых он продал и предал?
Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта
Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Опасные обитатели тропиков: что скрывают гиганты джунглей, способные напасть
В этом месте она никогда не вырастет: капуста мстит за ошибку при посадке
Шокирующая правда о жиросжигании: почему 90% людей делают это неправильно
Италия, которую стоит бояться: кого можно встретить на природе и как выжить после этой встречи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.