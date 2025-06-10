Мозг как у монаха за 5 минут в день: медитация, которая меняет всё

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медитация — не просто модное хобби, а действенный инструмент для обретения внутреннего покоя, ясности и даже здоровья. Но с чего начать, если вы никогда раньше не пробовали?

Фото: commons.wikimedia.org by PuraVida_Fotografie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Медитация

Почему медитация работает

Эксперты подчёркивают: медитация на дыхание — одна из самых простых и эффективных практик. Она помогает снять стресс, улучшить концентрацию и справиться с переутомлением. Всё, что нужно, — это немного времени, тишина и готовность попробовать.

"Медитация не требует специальных навыков. Главное — быть внимательным к своему дыханию и возвращать внимание каждый раз, когда вас что-то отвлекает", — говорят профессиональные коучи.

Как начать новичку

Выберите подходящее время - лучше всего медитировать утром после пробуждения. Создайте спокойную обстановку - без шума, с комфортной температурой. Сядьте удобно - идеально подойдёт поза лотоса или любая с прямой спиной. Сфокусируйтесь на дыхании - ощущайте воздух у ноздрей и верхней губы. Начинайте с малого - достаточно 5 минут в день, постепенно увеличивая время.

Со временем вы заметите, как растёт ваша концентрация и появляется ощущение внутренней ясности.

Три интересных факта о медитации

Нейрофизиология подтверждает : регулярная практика увеличивает плотность серого вещества в мозге.

Некоторые техники дыхания , используемые в медитации, помогают даже при лёгких формах бессонницы.

В 2019 году ВОЗ признала стресс одной из главных угроз здоровью, а медитация — эффективным средством его снижения.

Не обязательно "уходить в дзен"

Медитация не требует особой эзотерики или "просветления". Это в первую очередь — тренировка внимания и способ побыть с собой наедине.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

