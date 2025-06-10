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Что заваривали гладиаторы и фараоны? Эти фиточаи стали главным секретом бодрости

2:29
Здоровье

Когда хочется уюта, но кофе уже не радует — на помощь приходят фиточаи. Особенно в возрасте после 60 лет они становятся не просто напитком, а настоящим элементом ежедневной заботы о себе.

шиповник
Фото: freepik by KamranAydinov
шиповник

Натуральная альтернатива кофеину

После определённого возраста кофеин может вызывать нежелательные эффекты: повышать давление, нарушать сон, усиливать тревожность. Травяные чаи лишены этих недостатков и при этом дарят телу мягкое тепло, а душе — покой.

Что пить вечером — для спокойствия и сна

  • Ромашка: действует расслабляюще, снимает внутреннее напряжение и помогает заснуть.

  • Мелисса (лимонная мята): борется с тревожностью, стабилизирует настроение и способствует лёгкому засыпанию.

После еды — для пищеварения и лёгкости

  • Мята перечная: помогает от вздутия, устраняет спазмы, дарит ощущение свежести.

  • Фенхель (аптечный укроп): особенно полезен при тяжести в желудке, уменьшает газообразование.

В течение дня — для бодрости и иммунитета

  • Шиповник: богат витамином C, укрепляет сосуды и защищает от простуд.

  • Имбирь: активизирует кровообращение, согревает, помогает перевариванию пищи и заряжает энергией.

Совет: Заваривайте шиповник в термосе, чтобы сохранить все полезные вещества.

Для лёгкости и детокса

  • Листья брусники и земляники: обладают мягким мочегонным действием, улучшают дыхание, освежают.

Как правильно заваривать

  1. Используйте 1 ч. л. сухой травы на стакан воды.

  2. Настаивайте 5-10 минут.

  3. Пейте свежезаваренным.

  4. Выбирайте травы из аптек или у проверенных поставщиков.

  5. Начинайте с одного вида травы, чтобы понять, как реагирует организм.

3 интересных факта

  1. В Древнем Египте ромашку использовали как средство для омоложения и придачи коже сияния.

  2. Фенхель был любимым напитком римских гладиаторов — верили, что он придаёт силу.

  3. Имбирь в восточной медицине считается "теплой" специей, улучшающей движение энергии по телу.

Добавив всего одну чашку фиточая в день, можно почувствовать заметную разницу: улучшение сна, лёгкость после еды и приятное ощущение уюта. Это не просто напиток, а ежедневный ритуал заботы о себе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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