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Кофеин — как токсичный друг: вроде бодрит, а на деле портит вам жизнь

2:11
Здоровье

Кофе может мешать вашему сну, даже если вы этого не замечаете. Оказывается, чтобы почувствовать все его полезные свойства — от бодрости до защиты мозга, — важно не только выбрать хорошие зёрна и знать меру, но и соблюдать правильное время употребления.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Почему важно отказаться от кофе за 9 часов до сна

Эксперт по питанию Маркос Васкес предупреждает: кофе лучше не пить за девять часов до предполагаемого отхода ко сну. Это связано с тем, что даже если вы быстро засыпаете, кофеин всё равно снижает качество сна. А это, в свою очередь, сводит на нет часть положительных эффектов напитка.

"Избегайте кофеина за девять часов до сна — так вы и отдохнёте лучше, и получите максимум пользы от кофе на следующий день”, — делится эксперт.

Что вы теряете, если игнорируете этот совет

Поздняя чашка кофе может привести к:

  • проблемам со сном;

  • ухудшению настроения и концентрации;

  • нарушению гормонального фона;

  • повышенной тревожности — особенно у чувствительных к кофеину людей.

Как правильно пить кофе, чтобы он приносил пользу

  • Выбирайте зёрна премиум-класса - в них больше антиоксидантов и меньше химии.

  • Ограничьтесь 2-3 чашками в день, чтобы не перегружать организм.

  • Предпочитайте способы заваривания, которые сохраняют максимум пользы: френч-пресс или эспрессо — лучшие варианты, так как они сохраняют больше эфирных масел и антиоксидантов.

Чем заменить кофе вечером

Если отказаться от вечерней кружки сложно, попробуйте альтернативы:

  • кофе без кофеина;

  • травяные чаи: ромашка, мелисса, лаванда;

  • тёплое молоко или напитки на его основе, не содержащие кофеин.

Интересные факты о кофе:

  1. У половины людей в мире метаболизм кофеина происходит медленно — они дольше ощущают его влияние.

  2. Кофеин блокирует аденозин — вещество, вызывающее чувство сонливости.

  3. Женщины перерабатывают кофеин медленнее во второй половине менструального цикла из-за изменения уровня эстрогенов.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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