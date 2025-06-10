Кофеин — как токсичный друг: вроде бодрит, а на деле портит вам жизнь

Кофе может мешать вашему сну, даже если вы этого не замечаете. Оказывается, чтобы почувствовать все его полезные свойства — от бодрости до защиты мозга, — важно не только выбрать хорошие зёрна и знать меру, но и соблюдать правильное время употребления.
Эксперт по питанию Маркос Васкес предупреждает: кофе лучше не пить за девять часов до предполагаемого отхода ко сну. Это связано с тем, что даже если вы быстро засыпаете, кофеин всё равно снижает качество сна. А это, в свою очередь, сводит на нет часть положительных эффектов напитка.
"Избегайте кофеина за девять часов до сна — так вы и отдохнёте лучше, и получите максимум пользы от кофе на следующий день”, — делится эксперт.
Поздняя чашка кофе может привести к:
проблемам со сном;
ухудшению настроения и концентрации;
нарушению гормонального фона;
повышенной тревожности — особенно у чувствительных к кофеину людей.
Выбирайте зёрна премиум-класса - в них больше антиоксидантов и меньше химии.
Ограничьтесь 2-3 чашками в день, чтобы не перегружать организм.
Предпочитайте способы заваривания, которые сохраняют максимум пользы: френч-пресс или эспрессо — лучшие варианты, так как они сохраняют больше эфирных масел и антиоксидантов.
Если отказаться от вечерней кружки сложно, попробуйте альтернативы:
кофе без кофеина;
травяные чаи: ромашка, мелисса, лаванда;
тёплое молоко или напитки на его основе, не содержащие кофеин.
У половины людей в мире метаболизм кофеина происходит медленно — они дольше ощущают его влияние.
Кофеин блокирует аденозин — вещество, вызывающее чувство сонливости.
Женщины перерабатывают кофеин медленнее во второй половине менструального цикла из-за изменения уровня эстрогенов.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
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