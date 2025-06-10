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Можно есть целыми тазиками — и худеть: продукты, которые наполняют, а не полнят

3:57
Здоровье

Можно ли есть вволю и при этом сбрасывать вес? Оказывается, да. Всё дело в выборе правильных продуктов — тех, что дают объём, насыщение и пользу, но при этом почти не добавляют калории. Это основа так называемой volumetrics diet, которая в 2025 году заняла третье место в рейтинге лучших диет для похудения по версии U. S. News & World Report.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Как это работает? Большой объём пищи — особенно богатой водой и клетчаткой — визуально и физически насыщает, не перегружая организм лишними калориями. А значит, можно есть больше, чувствовать сытость и при этом терять вес.

Вот 7 продуктов, которые диетологи рекомендуют включать в меню:

1. Огурцы

Один из самых низкокалорийных овощей: всего 15 ккал на чашку. Часто его называют "негативным" продуктом — мол, на переваривание уходит больше энергии, чем он даёт. Это спорно, но факт остаётся фактом: огурцы — отличный перекус. Их можно резать соломкой, приправлять специями и подавать с хумусом или йогуртовым соусом.

2. Клубника

49 ккал на чашку, плюс клетчатка, витамин С и антиоксиданты. Эта ягода не только сладкая, но и полезная: помогает при воспалениях, нормализует инсулиновый ответ и снижает уровень холестерина. Добавляйте её в салаты, каши или замораживайте с корицей для освежающего десерта.

3. Попкорн (без масла)

Воздушный попкорн, приготовленный без масла, — это цельнозерновой, хрустящий и очень сытный перекус: 3 чашки содержат менее 100 ккал. Для вкуса можно сбрызнуть оливковым маслом и посыпать травами или пищевыми дрожжами.

4. Грибы

Бета-глюканы, витамины группы B и всего 15 ккал на чашку — грибы идеальны для рациона. Используйте их как основу для мини-пиццы (например, шляпки портобелло), добавляйте в соусы или подавайте сырыми с дипами.

5. Грейпфрут

Не нужно садиться на "грейпфрутовую диету", но сам фрукт заслуживает внимания. В одной чашке — 69 ккал, 92% воды и 2,5 г клетчатки. Отлично сочетается с белковыми продуктами: творогом, яйцом, семенами чиа или конопли. Можно также добавлять в салаты с зеленью и свёклой.

6. Листовая зелень

Калорий почти нет, а пользы — море. Шпинат, капуста кейл, руккола, бок-чой — всё это источники витаминов A, C, K, фолиевой кислоты и железа. Чашка кейла, например, содержит всего 7 ккал. Зелень можно есть свежей, делать чипсы или тушить.

7. Брокколи

В одной чашке — 31 ккал, а ещё клетчатка и вещества, снижающие воспаление и риск онкологии. Брокколи можно варить, жарить, запекать, измельчать или добавлять в салаты, рагу и даже кесадильи.

Мнение экспертов

Низкокалорийные продукты помогают чувствовать насыщение без переедания, но важно помнить о балансе. Большинство из них бедны белком, поэтому их стоит сочетать с источниками белка: нежирным мясом, яйцами, бобовыми или молочными продуктами.

Интересные факты

  1. Попкорн — это цельное зерно, такое же полезное, как овсянка или бурый рис.

  2. Клетчатка из брокколи улучшает работу кишечника и снижает уровень глюкозы в крови.

  3. Грибы — природный источник умами, что делает блюда вкуснее без лишнего жира и соли.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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