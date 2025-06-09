Наушники в жару — как парилка для ушей: к чему это может привести

Жаркое солнце, лёгкая одежда, любимые плейлисты в наушниках — типичная картина летнего дня. Но за этой идиллией может скрываться реальная угроза для здоровья ушей. В тёплую погоду использование наушников может привести к воспалениям и инфекциям, о чём стоит задуматься уже сейчас.
Когда на улице становится по-настоящему жарко, наш организм реагирует — в том числе и уши. Они начинают потеть, а сальные железы в ушной раковине начинают работать активнее. Добавьте к этому тепло и закрытое пространство, которое создают наушники, и получится идеальная среда для размножения бактерий и грибков.
Особенно велик риск развития грибкового отита - воспалительного заболевания, сопровождающегося зудом, выделениями и болью. И всё это может начаться с банального прослушивания музыки в пробке, сообщает "Царьград".
Вот несколько простых, но очень действенных советов:
Ограничьте время использования: Не стоит носить наушники больше часа подряд в жаркую погоду. Делайте паузы, дайте ушам "подышать".
Чистите наушники: Раз в неделю обрабатывайте наушники антисептиком — спиртовым или водным. Это поможет убрать загрязнения, скапливающиеся на поверхности: серу, пот, микрочастицы кожи.
Выбирайте открытые модели: Если вы склонны к воспалениям, выбирайте наушники с хорошей вентиляцией — например, накладные, а не вставные.
Следите за симптомами: Зуд, покраснение, дискомфорт — повод срочно обратиться к отоларингологу.
Слух можно повредить навсегда всего за 15 минут прослушивания музыки в наушниках на полной громкости (более 100 дБ).
Наушники-вкладыши способствуют росту бактерий в ухе почти в 11 раз быстрее, чем на открытом воздухе.
Каждое третье ушное воспаление летом у подростков связано с ношением наушников и прослушиванием музыки во время жары.
Жара — это не только отдых и отпуск. Это ещё и вызов вашему организму. Будьте внимательны к мелочам, и тогда даже любимые наушники не станут источником проблем.
Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
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