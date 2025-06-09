Наушники в жару — как парилка для ушей: к чему это может привести

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жаркое солнце, лёгкая одежда, любимые плейлисты в наушниках — типичная картина летнего дня. Но за этой идиллией может скрываться реальная угроза для здоровья ушей. В тёплую погоду использование наушников может привести к воспалениям и инфекциям, о чём стоит задуматься уже сейчас.

Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наушники AirPods

Почему жара опасна для ушей

Когда на улице становится по-настоящему жарко, наш организм реагирует — в том числе и уши. Они начинают потеть, а сальные железы в ушной раковине начинают работать активнее. Добавьте к этому тепло и закрытое пространство, которое создают наушники, и получится идеальная среда для размножения бактерий и грибков.

Особенно велик риск развития грибкового отита - воспалительного заболевания, сопровождающегося зудом, выделениями и болью. И всё это может начаться с банального прослушивания музыки в пробке, сообщает "Царьград".

Как защитить себя

Вот несколько простых, но очень действенных советов:

Ограничьте время использования : Не стоит носить наушники больше часа подряд в жаркую погоду. Делайте паузы, дайте ушам "подышать".

Чистите наушники : Раз в неделю обрабатывайте наушники антисептиком — спиртовым или водным. Это поможет убрать загрязнения, скапливающиеся на поверхности: серу, пот, микрочастицы кожи.

Выбирайте открытые модели : Если вы склонны к воспалениям, выбирайте наушники с хорошей вентиляцией — например, накладные, а не вставные.

Следите за симптомами: Зуд, покраснение, дискомфорт — повод срочно обратиться к отоларингологу.

Интересные факты о наушниках и слухе:

Слух можно повредить навсегда всего за 15 минут прослушивания музыки в наушниках на полной громкости (более 100 дБ). Наушники-вкладыши способствуют росту бактерий в ухе почти в 11 раз быстрее, чем на открытом воздухе. Каждое третье ушное воспаление летом у подростков связано с ношением наушников и прослушиванием музыки во время жары.

Жара — это не только отдых и отпуск. Это ещё и вызов вашему организму. Будьте внимательны к мелочам, и тогда даже любимые наушники не станут источником проблем.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

