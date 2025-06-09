Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти фаршированные перцы вкуснее и полезнее мясных: их съедают быстрее, чем они остывают
Секрет длины кроется в корнях: неожиданный способ ускорить рост
Цены в кафе СССР: как поесть с дамой сердца на 2 рубля
Новый тип диабета, который поражает худых: как недоедание может привести к диабету
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года

Наушники в жару — как парилка для ушей: к чему это может привести

2:24
Здоровье

Жаркое солнце, лёгкая одежда, любимые плейлисты в наушниках — типичная картина летнего дня. Но за этой идиллией может скрываться реальная угроза для здоровья ушей. В тёплую погоду использование наушников может привести к воспалениям и инфекциям, о чём стоит задуматься уже сейчас.

Наушники AirPods
Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники AirPods

Почему жара опасна для ушей

Когда на улице становится по-настоящему жарко, наш организм реагирует — в том числе и уши. Они начинают потеть, а сальные железы в ушной раковине начинают работать активнее. Добавьте к этому тепло и закрытое пространство, которое создают наушники, и получится идеальная среда для размножения бактерий и грибков.

Особенно велик риск развития грибкового отита - воспалительного заболевания, сопровождающегося зудом, выделениями и болью. И всё это может начаться с банального прослушивания музыки в пробке, сообщает "Царьград".

Как защитить себя

Вот несколько простых, но очень действенных советов:

  • Ограничьте время использования: Не стоит носить наушники больше часа подряд в жаркую погоду. Делайте паузы, дайте ушам "подышать".

  • Чистите наушники: Раз в неделю обрабатывайте наушники антисептиком — спиртовым или водным. Это поможет убрать загрязнения, скапливающиеся на поверхности: серу, пот, микрочастицы кожи.

  • Выбирайте открытые модели: Если вы склонны к воспалениям, выбирайте наушники с хорошей вентиляцией — например, накладные, а не вставные.

  • Следите за симптомами: Зуд, покраснение, дискомфорт — повод срочно обратиться к отоларингологу.

Интересные факты о наушниках и слухе:

  1. Слух можно повредить навсегда всего за 15 минут прослушивания музыки в наушниках на полной громкости (более 100 дБ).

  2. Наушники-вкладыши способствуют росту бактерий в ухе почти в 11 раз быстрее, чем на открытом воздухе.

  3. Каждое третье ушное воспаление летом у подростков связано с ношением наушников и прослушиванием музыки во время жары.

Жара — это не только отдых и отпуск. Это ещё и вызов вашему организму. Будьте внимательны к мелочам, и тогда даже любимые наушники не станут источником проблем.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Наука и техника
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение
Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства
Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап
Сарик Андреасян объяснил, почему снимает в своих фильмах жену и братьев
Будьте готовы: что нельзя делать на российских пляжах с 2025 года
Спортсмены в шоке: как ледяные погружения уменьшают уровень белка
Врата ада открываются: Европа стоит на пороге украинского сценария
Маршрутки СССР: доедем, если повезёт
Разорванный город: Трамп железной рукой спас Лос-Анджелес
Мертвые без права на Родину: Россия раскрыла миру страшную правду о Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.