Стоматолог бьёт тревогу: холодные напитки разрушают ваши зубы и пломбы, а вы этого не замечаете

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог и пародонтолог Денис Моисеев из Пироговского Университета предупредил, что регулярное употребление холодных или ледяных напитков может повредить зубы и вызвать трещины между ними и пломбами.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ газированные напитки

Стоматолог рассказал, что эмаль зубов устойчива к сжатию, которое происходит при быстром охлаждении. Однако частое воздействие температурных колебаний может привести к образованию микротрещин, которые не всегда видны невооруженным глазом. Эти дефекты можно обнаружить только при тщательном осмотре или с использованием увеличительных приборов.

Особенно уязвимы края пломб, так как эмаль и пломбировочные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения.

"Резкое охлаждение создает напряжение на границе раздела, что может привести к образованию микрощелей (краевой проницаемости) или даже сколов эмали вдоль пломбы, особенно при наличии функциональной перегрузки зубочелюстной системы", — рассказал Моисеев.

Врач также отметил, что резкий перепад температуры при контакте холодного напитка с горячим зубом создает значительное напряжение в эмали и дентине. Эмаль, несмотря на свою твердость, может стать хрупкой из-за повторяющихся циклов охлаждения и нагревания. Это может привести к микроскопическим повреждениям в кристаллической структуре гидроксиапатита — основного компонента зубной эмали, цитирует стоматолога Газета.Ru.

Многие холодные напитки, такие как газированные воды, соки, лимонады и спортивные напитки, имеют низкий pH. Кислота в них может косвенно повреждать зубы, делая эмаль более пористой и уязвимой к механическим и термическим воздействиям.

Сочетание низкой температуры и кислого pH может быть особенно опасным для зубов, подчеркнул врач.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — химический состав, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

