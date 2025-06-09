Коронавирус-2.0: угроза "новой пандемии" оказалась фантомом из научной статьи

Новости о "новом коронавирусе", который якобы угрожает человечеству очередной пандемией, оказались результатом неверного истолкования научных данных. Роспотребнадзор официально опроверг появившиеся в ряде СМИ заявления о вспышке нового вируса.
Некоторые издания сослались на статью в научном журнале, интерпретировав её как доказательство существования нового штамма коронавируса. Однако, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, исследование на самом деле касалось уже известных вирусов и их структурных компонентов. Ни о каком открытии нового патогена речи не идёт.
"Речь идет не о новом коронавирусе, а об изучении структурных частиц уже известных", — пояснили в ведомстве.
На текущий момент эпидемиологическая обстановка в стране остаётся стабильной и полностью контролируемой. Специалисты продолжают отслеживать возможные риски, в том числе потенциальные мутации и межвидовой перенос инфекций, но поводов для паники нет.
"На данный момент нет оснований считать, что существует немедленная угроза распространения нового вируса", — заверили в пресс-службе.
Хотя теоретическая вероятность межвидового перехода вирусов к человеку сохраняется, случаев передачи нового коронавируса от человека к человеку не выявлено. Это значит, что о массовом заражении речи не идёт. Власти продолжают мониторинг, чтобы не допустить возникновения потенциальной угрозы, сообщает "Петербург2".
Роспотребнадзор рекомендует гражданам не поддаваться панике и следовать базовым мерам профилактики респираторных инфекций.
Коронавирусы известны с 1960-х годов, и далеко не все из них опасны — многие вызывают лишь лёгкие формы ОРВИ.
SARS-CoV-2 — не первый вирус, передавшийся человеку от животного. Подобные случаи фиксировались и раньше, например с MERS и птичьим гриппом.
Роспотребнадзор ведёт круглосуточный мониторинг новых патогенов в сотрудничестве с международными лабораториями.
Пандеми́я COVID-19 - пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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