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Врач предупреждает: привычка так сидеть с телефоном разрушает вашу шею

1:32
Здоровье

Врач-остеопат и руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал, что неправильное положение тела при использовании телефона может привести к проблемам с позвоночником. Наиболее вредной позой является та, при которой телефон держится значительно ниже уровня глаз.

Пожилая женщина в шляпе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина в шляпе

Врач объяснил, что когда человек держит телефон "под носом", его голова опускается, а шея сильно сгибается. Это приводит к неравномерной нагрузке на межпозвоночные диски в шейном отделе, что может вызвать образование протрузий и грыж. Кроме того, мышцы шеи постоянно напрягаются, чтобы удерживать голову, что может привести к болезненности и воспалению.

"Если перед сном провести несколько часов в телефоне с опущенной головой — то наутро можно запросто проснуться с резкой болью. Это состояние часто описывают как "продуло", хотя на самом деле сквозняк здесь не причем", — объяснил Симкин.

Напряжённые мышцы также могут сдавливать позвонки и приводить к их деформации. Со временем могут образоваться костные выросты, которые, в сочетании с грыжами дисков, могут сдавливать спинной мозг и нервы. Это может вызвать слабость и онемение в конечностях, головные боли, а также боль в лопатках и плечах, сообщает Газета.Ru.

Чтобы избежать этих проблем, лучше держать телефон между грудью и глазами, но не на уровне глаз и не ниже груди.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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