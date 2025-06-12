Бег за автобусом доведет до больницы: кардиолог раскрыл смертельную опасность спринтов для сердечников

Внезапные интенсивные пробежки без предварительной подготовки могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог, анестезиолог-реаниматолог и доцент кафедры факультетской терапии Пироговского университета Фёдор Евдокимов.

Фото: commons.wikimedia.org by Faris knight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Египетский автобус

Врач отметил, что резкие физические нагрузки, такие как бег до последнего автобуса или попытка быстро справиться с неотложными делами, могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека и привести к сильному перенапряжению всех систем организма, особенно сердечно-сосудистой, пишет Газета.Ru.

"Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных (но никак не профессиональных — профессиональные спортсмены это отдельная тема разговора) тренировок, то в большинстве своем бег положительно влияет на весь организм", — добавил врач.

Тем не менее, прежде чем приступать к любым тренировкам, важно проконсультироваться с врачом. Это связано с тем, что компенсаторные способности организма могут быть не только полезными, но и опасными. У человека могут быть скрытые заболевания или проблемы со здоровьем, которые не проявляются в повседневной жизни, но при физических нагрузках могут обостриться. Это может привести к резкому ухудшению состояния здоровья, особенно у людей старшего возраста, отметил кардиолог.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

