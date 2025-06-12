Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило
Зубная паста в лимоне: трюк, от которого ваша стиралка потеряет дар речи
Молниеносный метаболизм: 5 продуктов, которые работают быстрее, чем час в зале
Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой
Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов
Звук мотора может выдать поломку раньше, чем сработает ошибка
Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота
Тихая угроза в листве: они выглядят безобидно, но могут довести до больницы
МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС

Бег за автобусом доведет до больницы: кардиолог раскрыл смертельную опасность спринтов для сердечников

Здоровье

Внезапные интенсивные пробежки без предварительной подготовки могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог, анестезиолог-реаниматолог и доцент кафедры факультетской терапии Пироговского университета Фёдор Евдокимов.

Египетский автобус
Фото: commons.wikimedia.org by Faris knight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Египетский автобус

Врач отметил, что резкие физические нагрузки, такие как бег до последнего автобуса или попытка быстро справиться с неотложными делами, могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека и привести к сильному перенапряжению всех систем организма, особенно сердечно-сосудистой, пишет Газета.Ru.

"Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных (но никак не профессиональных — профессиональные спортсмены это отдельная тема разговора) тренировок, то в большинстве своем бег положительно влияет на весь организм", — добавил врач.

Тем не менее, прежде чем приступать к любым тренировкам, важно проконсультироваться с врачом. Это связано с тем, что компенсаторные способности организма могут быть не только полезными, но и опасными. У человека могут быть скрытые заболевания или проблемы со здоровьем, которые не проявляются в повседневной жизни, но при физических нагрузках могут обостриться. Это может привести к резкому ухудшению состояния здоровья, особенно у людей старшего возраста, отметил кардиолог.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
Сейчас читают
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Садоводство, цветоводство
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Популярное
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить

Когда мотор проще выкинуть, чем отремонтировать — значит, вы попали в наш антирейтинг. Вот машины, где капремонт не имеет смысла.

Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Эти автомобили почти не едят бензин — водители считают их находкой
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Последние материалы
Зола, крапива и немного магии: рецепт ягод весом с полкило
Зубная паста в лимоне: трюк, от которого ваша стиралка потеряет дар речи
Молниеносный метаболизм: 5 продуктов, которые работают быстрее, чем час в зале
Инсайдеры подтверждают: Полина Гагарина нашла нового мужчину рядом с собой
Убираем 10 лет за 5 минут — с помощью макияжа и пары модных приёмов
Звук мотора может выдать поломку раньше, чем сработает ошибка
Россия наращивает рейсы в КНДР — туристы не ожидали такого поворота
Тихая угроза в листве: они выглядят безобидно, но могут довести до больницы
МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС
Хотела бы сажать цветочки: Татьяна Лазарева** рассказала, как мечтает жить на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.