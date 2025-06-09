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Химия счастья запускается неожиданным способом — и это не спорт и не хобби

2:34
Здоровье

Оказывается, путь к радости начинается не с философии, а… с аминокислоты триптофана. Именно из неё вырабатывается серотонин — тот самый "гормон счастья", который влияет на наше настроение, самочувствие и даже мотивацию. Эндокринолог Наталья Балашова рассказала, как можно помочь своему организму синтезировать больше серотонина, не прибегая к лекарствам.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка

Что помогает вырабатывать серотонин

По словам врача, серотонин синтезируется в головном мозге и в клетках кишечника. Основой для его выработки является триптофан — незаменимая аминокислота, которую организм получает с пищей.

"Много триптофана содержится в индейке и бананах", — уточнила Наталья Балашова.

Но еда — не единственный источник радости. Важную роль играет то, как мы живём и чем занимаемся.

Хобби, победы и даже разговоры

Радость — это, прежде всего, ощущение удовлетворения от достигнутого. Поэтому любимое дело, хобби и даже мелкие победы способны "подтолкнуть" организм к выработке серотонина. Чем больше мы получаем положительных эмоций от своих действий, тем выше уровень этого гормона.

Не менее важно поддерживать социальные связи. Простое общение, взаимопомощь, дружеские встречи — всё это также положительно сказывается на уровне серотонина, как сообщает "Москва 24"

А ещё - спорт

И, конечно, физическая активность. Регулярные занятия фитнесом, прогулки, зарядка — всё это улучшает общее самочувствие и поднимает настроение.

"Не стоит забывать про физкультуру и фитнес, которые улучшают самочувствие и поднимают настроение", — напомнила Балашова.

А что по кефиру

Кстати, диетолог Ирина Писарева ранее отмечала, что кефир тоже может быть союзником в борьбе со стрессом. Он способствует здоровью кишечника, а значит, опосредованно влияет и на уровень тревожности.

Интересные факты по теме:

  1. Около 90% серотонина вырабатывается в кишечнике, а не в мозге — именно поэтому состояние ЖКТ сильно влияет на настроение.

  2. Свет — важный стимул для синтеза серотонина. Недостаток солнечного света зимой может вызвать сезонную депрессию.

  3. Триптофан также содержится в орехах, овсянке и сыре - так что сбалансированный завтрак реально делает утро добрым.

Уточнения

Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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