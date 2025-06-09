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Тихие убийцы в рационе: еда, которая притворяется безопасной, но разрушает изнутри

1:53
Здоровье

Многие думают, что вред от фастфуда и снэков кроется в углеводах. Но, как утверждает нутрициолог Яна Фрай, всё гораздо прозаичнее — дело в их калорийности и низкой пищевой ценности.

Вредная еда
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain
Вредная еда

Что действительно опасно в чипсах и колбасе

По мнению эксперта, не так важно, чем вы набираете калории — будь то чипсы, шоколад, хлеб или даже авокадо. Проблемы начинаются, когда калорийность рациона превышает потребности организма.

Именно это, а не конкретный продукт, вызывает:

  • бессонницу,

  • появление акне,

  • снижение иммунитета,

  • сбои в пищеварении.

Продукты-"заменители еды": почему стоит ограничить их употребление

Яна Фрай называет такие продукты заменителями еды - они насыщают, но не питают. В этом списке:

  • чипсы и колбаса,

  • лапша быстрого приготовления,

  • шоколадные батончики.

Эти продукты бедны нутриентами: в них почти нет витаминов, клетчатки и других необходимых веществ. А значит, при регулярном употреблении они становятся балластом для организма.

Можно ли есть "вредное", если очень хочется

Да, но с умом. По словам эксперта, не существует "запрещённых" продуктов. Главное — баланс и умеренность. Вы можете позволить себе чипсы или колбасу, если в целом ваш рацион разнообразен, а калорийность не превышает норму.

3 факта о калорийных перекусах:

  1. Авокадо может быть не менее калорийным, чем шоколад, но при этом содержит массу полезных жиров и витаминов.

  2. Даже "здоровая" еда может быть вредна в переизбытке - например, орехи и сухофрукты.

  3. Переедание вечером — частая причина набора веса, особенно если в рационе много быстрых перекусов.

Уточнения

Кровяна́я колбаса́ (кровянка, чёрный пудинг) — вид колбасы, главным ингредиентом которой является бычья, телячья и/или свиная кровь, очищенная от фибрина (кусочков свернувшейся крови).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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