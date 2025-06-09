Микроэлементы, без которых мозг сдаёт позиции: 5 дефицитов, которые мешают думать

Наш мозг — сложный орган, который нуждается в постоянном питании. Иногда недостаток даже малых доз витаминов и минералов приводит к снижению памяти, внимания и общей "замутнённости" сознания.
Вот 5 ключевых микроэлементов, дефицит которых негативно сказывается на работе мозга.
1. Железо
Ответственно за транспорт кислорода к мозгу. При дефиците — быстрая утомляемость, снижение концентрации и памяти. Богаты железом красное мясо, печень, зелёные овощи и бобовые.
2. Магний
Успокаивает нервную систему, участвует в передаче нервных импульсов. Его нехватка вызывает раздражительность, плохой сон и снижение когнитивных функций. Включай в рацион орехи, семена, зелень и цельнозерновые продукты.
3. Витамин В12
Критически важен для нервных клеток и производства нейротрансмиттеров. Недостаток вызывает "мозговой туман" и проблемы с памятью. Источники — мясо, яйца, молочные продукты.
4. Цинк
Поддерживает работу мозга, иммунитет и защиту от окислительного стресса. Его недостаток ведёт к ухудшению внимания и мышления. Есть в морепродуктах, орехах, семечках и цельнозерновых.
5. Йод
Необходим для выработки гормонов щитовидной железы, которые регулируют метаболизм мозга. Дефицит приводит к вялости, депрессии и плохой памяти. Морская капуста, рыба и йодированная соль помогут восполнить запас.
Следи за сбалансированным питанием и при необходимости добавляй микроэлементы — чтобы мозг оставался в тонусе и не сдавал позиции с возрастом.
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