"Чудо-продукты" с пробиотиками: как маркетинг сделал из еды лекарство

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пробиотики давно получили статус "чудо-средства" — от пищеварения до иммунитета. Но насколько это оправдано? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробиотики

Что такое пробиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в некоторых лекарствах, добавках и продуктах питания. Их можно встретить в:

йогуртах и кефире;

квашеной капусте;

сыре моцарелла;

напитке комбуча (чайный гриб).

Йогурт и пищеварение: миф или правда

Считается, что натуральный йогурт может улучшить работу ЖКТ. И действительно, он богат белком, кальцием и другими важными микроэлементами, особенно если в составе нет сахара и красителей. Но вот что важно: клинически доказанных данных о том, что йогурты восстанавливают микробиом и нормализуют пищеварение, не существует.

Тем не менее, йогурт рекомендуют употреблять во время и после курса антибиотиков — это может помочь снизить риск развития антибиотико-ассоциированной диареи.

А пробиотики и иммунитет

Некоторые пробиотики действительно могут быть полезны. Например, они помогают при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, таких как:

язвенный колит,

болезнь Крона.

Но рассчитывать на пробиотики как на защиту от ОРВИ или гриппа — не стоит. На сегодняшний день нет научных подтверждений, что они способны укреплять иммунитет в сезон простуд.

3 интересных факта о пробиотиках:

Не все пробиотики одинаково полезны - важно, чтобы в продукте содержались живые и активные культуры. Термическая обработка убивает бактерии. Эффект зависит от штамма - только определённые штаммы бактерий показали эффективность при конкретных заболеваниях. Пробиотики — не всегда безопасны - при иммунодефиците или тяжёлых заболеваниях ЖКТ их приём должен проходить под наблюдением врача.

Йогурт — полезный продукт, но не лекарство. Он может быть частью здорового рациона, но не стоит приписывать ему чудодейственные свойства. С пробиотиками ситуация похожая: они работают, но только в строго определённых случаях, подтверждённых исследованиями.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

