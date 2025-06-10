"Чудо-продукты" с пробиотиками: как маркетинг сделал из еды лекарство

Пробиотики давно получили статус "чудо-средства" — от пищеварения до иммунитета. Но насколько это оправдано? Давайте разберёмся.
Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в некоторых лекарствах, добавках и продуктах питания. Их можно встретить в:
йогуртах и кефире;
квашеной капусте;
сыре моцарелла;
напитке комбуча (чайный гриб).
Считается, что натуральный йогурт может улучшить работу ЖКТ. И действительно, он богат белком, кальцием и другими важными микроэлементами, особенно если в составе нет сахара и красителей. Но вот что важно: клинически доказанных данных о том, что йогурты восстанавливают микробиом и нормализуют пищеварение, не существует.
Тем не менее, йогурт рекомендуют употреблять во время и после курса антибиотиков — это может помочь снизить риск развития антибиотико-ассоциированной диареи.
Некоторые пробиотики действительно могут быть полезны. Например, они помогают при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, таких как:
язвенный колит,
болезнь Крона.
Но рассчитывать на пробиотики как на защиту от ОРВИ или гриппа — не стоит. На сегодняшний день нет научных подтверждений, что они способны укреплять иммунитет в сезон простуд.
Не все пробиотики одинаково полезны - важно, чтобы в продукте содержались живые и активные культуры. Термическая обработка убивает бактерии.
Эффект зависит от штамма - только определённые штаммы бактерий показали эффективность при конкретных заболеваниях.
Пробиотики — не всегда безопасны - при иммунодефиците или тяжёлых заболеваниях ЖКТ их приём должен проходить под наблюдением врача.
Йогурт — полезный продукт, но не лекарство. Он может быть частью здорового рациона, но не стоит приписывать ему чудодейственные свойства. С пробиотиками ситуация похожая: они работают, но только в строго определённых случаях, подтверждённых исследованиями.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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