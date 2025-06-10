Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние фестивали Германии: 8 уникальных событий, которые вы не должны пропустить
С каждым визитом в сервис сердце сжимается — может, лучше вложиться в прощание
Кости древних людей нашли под водой: археологи раскрыли тайну затонувшей земли
4 продукта из морозилки против жира на животе: диетологи раскрыли секрет
Гаражный кооператив: автомобиль, соседи и шашлыки под капотом
Сладкое угощение для хвостатых: как кормить клубникой безопасно
Обычный ремонт чуть не пошёл трещинами — спас один материал
Энергетический разворот: зачем Росатом исследует землю для ветряков в Амурской области
Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями

"Чудо-продукты" с пробиотиками: как маркетинг сделал из еды лекарство

2:17
Здоровье

Пробиотики давно получили статус "чудо-средства" — от пищеварения до иммунитета. Но насколько это оправдано? Давайте разберёмся.

пробиотики
Фото: commons.wikimedia.org by Hadassa Loth de Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробиотики

Что такое пробиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в некоторых лекарствах, добавках и продуктах питания. Их можно встретить в:

  • йогуртах и кефире;

  • квашеной капусте;

  • сыре моцарелла;

  • напитке комбуча (чайный гриб).

Йогурт и пищеварение: миф или правда

Считается, что натуральный йогурт может улучшить работу ЖКТ. И действительно, он богат белком, кальцием и другими важными микроэлементами, особенно если в составе нет сахара и красителей. Но вот что важно: клинически доказанных данных о том, что йогурты восстанавливают микробиом и нормализуют пищеварение, не существует.

Тем не менее, йогурт рекомендуют употреблять во время и после курса антибиотиков — это может помочь снизить риск развития антибиотико-ассоциированной диареи.

А пробиотики и иммунитет

Некоторые пробиотики действительно могут быть полезны. Например, они помогают при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, таких как:

  • язвенный колит,

  • болезнь Крона.

Но рассчитывать на пробиотики как на защиту от ОРВИ или гриппа — не стоит. На сегодняшний день нет научных подтверждений, что они способны укреплять иммунитет в сезон простуд.

3 интересных факта о пробиотиках:

  1. Не все пробиотики одинаково полезны - важно, чтобы в продукте содержались живые и активные культуры. Термическая обработка убивает бактерии.

  2. Эффект зависит от штамма - только определённые штаммы бактерий показали эффективность при конкретных заболеваниях.

  3. Пробиотики — не всегда безопасны - при иммунодефиците или тяжёлых заболеваниях ЖКТ их приём должен проходить под наблюдением врача.

Йогурт — полезный продукт, но не лекарство. Он может быть частью здорового рациона, но не стоит приписывать ему чудодейственные свойства. С пробиотиками ситуация похожая: они работают, но только в строго определённых случаях, подтверждённых исследованиями.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями
Как троллейбус стал главным транспортом советских окраин
Кто воет в джунглях и смеётся под водой? Жуткие звуки природы, которые легко спутать с призраками
Этот утренний ритуал может старить кожу — и ты его повторяешь каждый день
Как дача меняет жизнь вашего питомца: 5 неожиданных фактов
Перестаньте вешать люстру в центр комнаты! Вот как надо освещать дом
"Чудо-продукты" с пробиотиками: как маркетинг сделал из еды лекарство
10 типов микросхем для базовых станций: как контракт Иртея и Микрон изменит рынок
Покупатели не дураки: как подготовить машину, чтобы не сбивали цену
Хрустящая афера? Почему не стоит переплачивать за свекольные чипсы вместо обычных картофельных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.