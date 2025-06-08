Скромный убийца стройности: где прячется сахар, который вы не замечаете

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбираете смузи или йогурт, уверенные, что это — шаг к здоровью? Возможно, вы просто попадаете в ловушку скрытого сахара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Даже в продуктах, которые мы привыкли считать полезными, может скрываться сахар в шокирующих количествах.

Вот лишь несколько примеров:

фитнес-йогурт со злаками (150 г) — 18 г сахара

гранола с сухофруктами (50 г) — 12-16 г

магазинный смузи (250 мл) — 25-30 г

фитнес-батончик (1 шт.) — 8-15 г

мюсли с молоком (порция) — 12-18 г

протеиновый коктейль (330 мл) — 14-20 г

Чаще всего эти цифры трудно заметить — производители указывают их крошечным шрифтом или маскируют.

Где прячется добавленный сахар

Чтобы выявить "врага", ищите на упаковке такие слова:

сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза, патока, сироп, инвертный сахар, мед, концентрат сока.

И помните: сам по себе сахар не враг, если держать под контролем его количество в рационе.

Чем опасен избыток сахара

Нарушение работы мозга и настроения

Скачки уровня сахара могут вызывать раздражительность, усталость и даже депрессию — особенно при постоянном употреблении сладких напитков и снеков.

Лишний вес и ожирение

Сахар добавляет "пустых" калорий и способствует выработке инсулина — гормона, способствующего накоплению жира, особенно в области живота.

Риски для сердца

Сладкая диета — путь к повышенному давлению, холестерину и воспалению сосудов. Это увеличивает шансы на инфаркт или инсульт.

Старение кожи

Сахар запускает гликацию — процесс, который разрушает коллаген и эластин. В результате кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

