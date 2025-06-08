Скромный убийца стройности: где прячется сахар, который вы не замечаете

Выбираете смузи или йогурт, уверенные, что это — шаг к здоровью? Возможно, вы просто попадаете в ловушку скрытого сахара.
Даже в продуктах, которые мы привыкли считать полезными, может скрываться сахар в шокирующих количествах.
Чаще всего эти цифры трудно заметить — производители указывают их крошечным шрифтом или маскируют.
Чтобы выявить "врага", ищите на упаковке такие слова:
сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза, патока, сироп, инвертный сахар, мед, концентрат сока.
И помните: сам по себе сахар не враг, если держать под контролем его количество в рационе.
Скачки уровня сахара могут вызывать раздражительность, усталость и даже депрессию — особенно при постоянном употреблении сладких напитков и снеков.
Сахар добавляет "пустых" калорий и способствует выработке инсулина — гормона, способствующего накоплению жира, особенно в области живота.
Сладкая диета — путь к повышенному давлению, холестерину и воспалению сосудов. Это увеличивает шансы на инфаркт или инсульт.
Сахар запускает гликацию — процесс, который разрушает коллаген и эластин. В результате кожа теряет упругость и покрывается морщинами.
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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