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Не спишь — готовься к смерти: доказано, что это убивает сердце и мозг

2:18
Здоровье

Хронический недосып — тихий враг вашего организма. Он влияет не только на самочувствие, но и на сердце, настроение и даже уровень сахара в крови.

Ночные переживания и беспокойство
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночные переживания и беспокойство

Когда сон — не роскошь, а необходимость

Многие до сих пор считают, что можно "привыкнуть" к жизни с минимальным количеством сна. Мол, главное — кофе, самодисциплина и пара выходных для восстановления. Но на деле регулярное недосыпание разрушает здоровье куда быстрее, чем кажется.

Что страдает в первую очередь

1. Сердце под ударом

Недостаток сна — прямой путь к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Повышается риск гипертонии, инсульта и ишемической болезни. Организм просто не успевает восстанавливаться, а сердце работает на износ.

2. Повышение риска диабета

Недостаток сна нарушает гормональный баланс, особенно в системе, отвечающей за регуляцию глюкозы. В результате выработка инсулина ухудшается, а ткани становятся к нему менее чувствительными — это прямая дорога к диабету 2 типа.

3. Эмоции и настроение

Сон влияет на синтез нейромедиаторов — веществ, отвечающих за наше настроение. Когда их баланс нарушается, появляется раздражительность, тревожность, а в долгосрочной перспективе — депрессия.

4. Продуктивность и концентрация

Чувство усталости, рассеянность, сложности с концентрацией — стандартные спутники недосыпа. Работа, учёба и повседневные задачи становятся испытанием.

Почему важно наладить режим сна

Хронический недосып не компенсируется одной "доспанной" ночью. Только стабильный, качественный ночной отдых — не менее 7-8 часов — позволит организму функционировать в полную силу, а психике оставаться устойчивой.

Три интересных факта о сне

  1. Лишняя бессонная ночь снижает когнитивные функции так же, как уровень алкоголя в крови 0,1%.

  2. Во сне мозг "очищается" от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера.

  3. Люди, спящие менее 6 часов в сутки, в 4 раза чаще простужаются.

Уточнения

Недосыпание или дефицит сна - последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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