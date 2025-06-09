Не спишь — готовься к смерти: доказано, что это убивает сердце и мозг

Хронический недосып — тихий враг вашего организма. Он влияет не только на самочувствие, но и на сердце, настроение и даже уровень сахара в крови.
Многие до сих пор считают, что можно "привыкнуть" к жизни с минимальным количеством сна. Мол, главное — кофе, самодисциплина и пара выходных для восстановления. Но на деле регулярное недосыпание разрушает здоровье куда быстрее, чем кажется.
Недостаток сна — прямой путь к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Повышается риск гипертонии, инсульта и ишемической болезни. Организм просто не успевает восстанавливаться, а сердце работает на износ.
Недостаток сна нарушает гормональный баланс, особенно в системе, отвечающей за регуляцию глюкозы. В результате выработка инсулина ухудшается, а ткани становятся к нему менее чувствительными — это прямая дорога к диабету 2 типа.
Сон влияет на синтез нейромедиаторов — веществ, отвечающих за наше настроение. Когда их баланс нарушается, появляется раздражительность, тревожность, а в долгосрочной перспективе — депрессия.
Чувство усталости, рассеянность, сложности с концентрацией — стандартные спутники недосыпа. Работа, учёба и повседневные задачи становятся испытанием.
Хронический недосып не компенсируется одной "доспанной" ночью. Только стабильный, качественный ночной отдых — не менее 7-8 часов — позволит организму функционировать в полную силу, а психике оставаться устойчивой.
Лишняя бессонная ночь снижает когнитивные функции так же, как уровень алкоголя в крови 0,1%.
Во сне мозг "очищается" от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера.
Люди, спящие менее 6 часов в сутки, в 4 раза чаще простужаются.
Недосыпание или дефицит сна - последствия недостатка сна в течение нескольких дней или недель.
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