Нужно всё успеть и не отставать от других? Почему онлайн-курсы часто не приносят результата

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Академический директор платформы "Нетология" Гарри Макровский рассказал, почему люди часто не достигают ощутимых результатов от онлайн-курсов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

Эксперт отметил, что многие покупают курсы, чтобы справиться с тревогой и неуверенностью, а не ради конкретных навыков. В мире, где все стремятся "все успеть", обучение становится способом показать себе, что ты "стараешься".

"Кажется, что все вокруг развиваются, учатся, осваивают новые профессии. Возникает страх отстать, потерять конкурентоспособность. И в этой гонке уже не важно, насколько курс действительно нужен — главное просто что-то делать", — сказал Макровский.

Социальные сети усиливают чувство тревоги, создавая иллюзию, что все вокруг учатся и развиваются. Это приводит к гонке за новыми знаниями, где важен не результат, а сам процесс. В итоге курсы остаются незавершенными, так как люди не ставят перед собой конкретные цели и не видят смысла в обучении, пишет Газета.Ru.

Однако эксперт подчеркивает, что эмоциональное обучение тоже имеет ценность, пусть даже она и не выражается в получении прибыли. Если курс помогает человеку почувствовать уверенность или выйти из трудного состояния, это уже значимо. Главное — понимать, что обучение может быть не только инструментом для достижения целей, но и способом поддержки и саморазвития.

Для повышения эффективности курсов "Нетология" использует прикладные форматы: задачи, кейсы, мини-проекты. Такой подход помогает студентам видеть прогресс и сохранять мотивацию. Живое сопровождение, обратная связь и геймификация также играют важную роль в удержании вовлеченности.

Макровский отмечает, что качественный образовательный продукт не обещает мгновенных результатов, а предлагает четкую структуру и поддержку. Реклама должна честно рассказывать, какую потребность удовлетворит курс. Важно, чтобы и обучающийся, и платформа понимали, что обучение — это не только путь к цели, но и способ быть счастливым и уверенным в себе.

Уточнения

Дистанционное обучение — образовательный процесс с применением совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставление возможности обучаемым освоить основной объём требуемой им информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения.



