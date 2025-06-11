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Опасные часы у воды: что необходимо знать, чтобы избежать сердечного приступа

1:45
Здоровье

Руководитель группы научной и информационной поддержки Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора Михаил Лебедев рекомендует выбирать для купания утренние и вечерние часы. По его словам, это снижает риск сердечного приступа, вызванного перепадом температур.

Бедрутан Корнуолл, Великобритания
Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Бедрутан Корнуолл, Великобритания

Врач отмечает, что летом разница между температурой воздуха и воды может быть значительной. Резкий переход из жаркого пляжа в прохладную воду создает стресс для организма. Это может привести к спазму сосудов, повышению артериального давления и перегрузке сердца и мозга.

"Результатом может стать преходящий сердечный приступ, а в самом худшем случае — инфаркт миокарда или инсульт. Особо осторожными следует быть людям старшего возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями", — предупредил Лебедев.

Для безопасного отдыха на пляже и купания важно соблюдать несколько простых правил. В первую очередь, следует выбирать подходящее время для посещения водоема. С 12:00 до 15:00 солнечная активность достигает пика, и в этот период лучше избегать нахождения у воды. Оптимальное время для купания — утро с 07:00 до 12:00 и вечер с 16:00 до 19:00, сообщает Газета.Ru.

При входе в воду после пребывания на пляже важно делать это постепенно, чтобы тело успело адаптироваться к температуре воды. Не стоит сразу погружаться с головой, лучше начать с простого плавания. Эти меры помогут минимизировать риски для здоровья и сделать отдых у воды более безопасным.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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