Почему ваш ребенок ничего не ест? 5 способов работать с избирательностью и капризами

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фраза «мой ребенок ничего не ест» часто беспокоит родителей, но обычно за ней скрывается избирательность в еде. Врач-диетолог Екатерина Ширшова объясняет, что это не патология, а сочетание возрастных особенностей и реакции на изменения. Ребенок может соглашаться только на 3-4 продукта, отказываться от нового и реагировать на изменение формы привычного блюда.

Фото: freepik is licensed under public domain ребёнок ест овощи

Причины отказа могут быть в реакции на текстуру, запах, температуру или форму подачи пищи. Негативный опыт, гиперопека и чрезмерное внимание к питанию усиливают тревожность.

"Важно помнить: еда для ребенка — это не только источник энергии, но и элемент стабильности. И любые резкие изменения воспринимаются как нарушение границ», — сказала Ширшова.

Родители часто пытаются мотивировать ребенка есть, используя фразы типа «Ну хоть ложечку за маму» или «Если съешь — включу мультик». Такие стратегии усиливают сопротивление и тревогу. Вместо этого нужно использовать метод постепенного знакомства с едой: ребенок должен сначала увидеть, потрогать, понюхать продукт, а затем попробовать его, приводит слова врача Газета.Ru.

Принцип «двойной тарелки», который посоветовала эксперт, предполагает, что одна часть тарелки содержит привычную еду, а другая — минимальное количество нового продукта. Важно предлагать еду без давления и угроз. Допустимо игровое взаимодействие с едой, чтобы снять страх и сформировать позитивную ассоциацию.

Ребенок может отказаться от еды из-за сенсорной реакции: текстуры, запаха или изменения формы. Важно сохранять структуру приема пищи и оформление тарелки, чтобы ребенок чувствовал контроль. Ребенок пробует новое только в условиях эмоциональной безопасности, напомнила Ширшова.

Трудности, воспринимаемые как капризы, на самом деле отражают психическую незрелость и стремление сохранить стабильность. Изменения происходят не на тарелке, а в отношениях. Взрослый должен перестать давить, давать ребенку свободу и поддерживать его. Даже если сегодня ребенок ест только макароны и хлеб, это не провал, а стартовая точка для развития здорового пищевого поведения, добавила врач.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

