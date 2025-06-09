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Масло маслу рознь: как полезный суперфуд превратился в тормоз для похудения

1:41
Здоровье

Тост с авокадо, кофе с миндальным молоком, батончик без сахара — кажется, всё идеально. Но иногда именно "здоровый" рацион мешает запустить метаболизм.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Одним из таких коварных ингредиентов оказались растительные масла, прошедшие гидрогенизацию. Даже если на упаковке красуется "натуральное" или "холодный отжим", подвох может быть внутри. При нагревании эти масла формируют трансжиры — соединения, которые меняют структуру жировых клеток и мешают организму их расщеплять.

Визуально это выглядит так: молекулы липнут к клеткам как клей, делая жир "невидимым" для ферментов. В результате тело не может сжигать накопления, а вес стоит.

Удивительно, но подобные масла есть почти везде: от детского питания и спортивных коктейлей до косметики. Они могут скрываться за словами "гидрогенизированный", "модифицированный", "частично гидрогенизированный" в составе.

Хуже всего то, что даже в продуктах без сахара и с пометкой "органик" трансжиры могут присутствовать. Всё из-за технологической обработки, которая делает вкус насыщенным, а текстуру — нежной. Но для здоровья это оборачивается проблемой.

Есть и хорошая новость: стоит заменить такие масла на сливочное или кокосовое — и через неделю организм "просыпается". Кожа становится плотнее, появляется лёгкость, а на весах — минус пара кило. Главное — не верить этикеткам вслепую. За словом "полезно" часто скрывается химия, мешающая телу работать правильно.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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