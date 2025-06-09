Пьёшь кофе, как привык с утра? Возможно, уже началась скрытая атака на сосуды

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое утро начинается с бодрящего аромата — и кажется, что в этой привычке нет ничего вредного. Но шведские учёные из Гётеборгского университета, наблюдая почти за 500 000 человек на протяжении двух десятилетий, пришли к тревожным выводам: способ приготовления кофе напрямую влияет на здоровье.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Что не так с френч-прессом

Кофе, приготовленный во френч-прессе, оказался не таким безобидным. Из-за долгого контакта с водой в напиток попадают дитерпены — особые соединения, повышающие уровень "плохого" холестерина. Это может со временем негативно отразиться на работе сердца и сосудов.

Опасность джезвы

Не обошлось без вопросов и к турецкому кофе — тому самому, что варится в турке на плите. Мелкий помол и отсутствие фильтра оставляют в напитке частички, способные вызывать воспалительные процессы. Чтобы снизить риски, учёные рекомендуют процеживать кофе через бумажный фильтр.

Почему фильтр важнее, чем кажется

Данные исследования показали: у тех, кто пьёт нефильтрованный кофе, риск преждевременной смерти выше на 15%. А вот у любителей фильтрованного кофе (до 4 чашек в день) — здоровье сердца и сосудов оказалось в лучшем состоянии.

Причина — всё в бумажном фильтре. Он задерживает до 80% вредных веществ, сохраняя при этом вкус и аромат.

Один ритуал — два сценария

Тот же самый кофе может стать как источником пользы, так и скрытой угрозой. Всё решает способ заваривания. И в этом, как выясняется, кроется куда больше, чем просто вкусовое предпочтение.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

