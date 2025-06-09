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Белые грибы творят чудеса: их называют едой против старения

2:11
Здоровье

Вы удивитесь, но секрет бодрости и долголетия может лежать прямо у вас на кухне. Он не стоит целое состояние, не прилетает из-за океана и не требует сложных рецептов. Это — белые грибы. Да, те самые, которые вы, возможно, собирали с бабушкой в детстве.

грибы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
грибы

Почему именно белые грибы

Исследования показали: белые грибы, или боровики, — настоящий природный эликсир молодости. Они богаты двумя мощнейшими антиоксидантами — эрготионеином и глутатионом. Эти вещества защищают клетки от разрушения свободными радикалами — именно те провоцируют старение и хронические болезни.

Белые грибы содержат такие высокие уровни антиоксидантов, что превосходят многие популярные суперфуды.

Снижают воспаление и защищают мозг

Хроническое воспаление — ещё один невидимый враг. Оно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом и нейродегенеративными расстройствами. Белые грибы помогают сдерживать эти процессы благодаря своим активным соединениям.

Особое внимание учёные уделяют эрготионеину — он способен защищать нейроны и снижать риск таких болезней, как Альцгеймер и Паркинсон. Это делает белые грибы полезными не только для тела, но и для ума.

Иммунитет и энергия в одном блюде

Помимо антиоксидантов, боровики содержат витамины группы B, селен, медь и другие важные элементы. Они поддерживают иммунитет, улучшают обмен веществ и помогают организму бороться с болезнями без сбоев.

Не "суперфуд", а супер-просто

В отличие от дорогих экзотических продуктов, белые грибы доступны всем. Свежие, сушёные, замороженные — они легко находятся на полках супермаркетов. Причём сушёные даже ароматнее и полезнее.

Добавляйте их в супы, пасту, запеканки или просто жарьте с луком и чесноком. Блюдо будет не только вкусным, но и работающим на вашу молодость.

Уточнения

Бе́лый гриб (также сокращённо: белый), или борови́к (лат. Bolétus edúlis), — гриб из рода Боровик. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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