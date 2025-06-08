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Как бороться с мозговым туманом: 7 простых способов вернуть ясность и концентрацию

2:17
Здоровье

"Мозговой туман" — это состояние, когда мысли будто затуманены, сложно сосредоточиться, а память подводит в самый неподходящий момент.

Сканирование мозга
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сканирование мозга

Часто причина — усталость, стресс, неправильное питание или дефицит важных веществ. Вот 7 простых способов, которые помогут вернуть ясность и концентрацию.

1. Правильный сон — не менее 7 часов

Во время сна мозг восстанавливается, убирает "мусор" и укрепляет связи между нейронами. Недосып снижает внимание и замедляет реакции.

Постарайся ложиться и вставать в одно время, даже в выходные.

2. Гидратация

Обезвоживание сразу ухудшает работу мозга. Пей воду регулярно — минимум 1.5-2 литра в день. Добавь в воду лимон или мяту для вкуса и свежести.

3. Физическая активность

Даже 20 минут быстрой ходьбы улучшают кровообращение и насыщают мозг кислородом. Можно делать лёгкую зарядку или растяжку в перерывах работы.

4. Питание с акцентом на омега-3 и антиоксиданты

Рыба, ягоды, орехи, овощи — эти продукты защищают нейроны и стимулируют мозговую активность. Старайся добавлять хотя бы один из этих продуктов в каждый приём пищи.

5. Медитация и дыхательные практики

Снижают уровень стресса, улучшают концентрацию и качество сна. Даже 5 минут глубокого дыхания несколько раз в день помогают снять напряжение.

6. Минимизируй отвлекающие факторы

Выключай уведомления, убирай лишние вкладки и работай блоками по 25-30 минут с короткими паузами. Метод "Помодоро" отлично помогает поддерживать концентрацию.

7. Регулярные перерывы

Позволяют мозгу "перезагрузиться" и не терять эффективность. Вставай, потянись, посмотри в окно — это больше, чем кажется.

Мозговой туман — сигнал о том, что мозгу нужна забота. Внедряя эти простые привычки, ты быстро почувствуешь себя бодрее и собраннее.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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