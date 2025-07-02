Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы

5:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаетесь разбитым, хотя спали всю ночь? Постоянно не хватает сил, а привычные дела стали непосильной ношей? Это не лень — так может проявляться повышенная утомляемость.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Усталость

У нее всегда есть причины: от образа жизни до серьезных болезней. Разберемся, почему возникает это состояние и как вернуть себе бодрость.

Виды усталости

Физиологическая

Следствие перегрузок, недосыпа, плохого питания, недавней болезни или беременности. Проходит после устранения причины и отдыха.

Хроническая

Не снимается сном или отдыхом. Требует поиска скрытой патологии.

Психологическая (эмоциональная)

Проявляется раздражительностью, тревогой, опустошенностью, сложностями в общении и работе. Причины: умственное перенапряжение, "выгорание", отсутствие отдыха.

Степени усталости — от легкой до опасной

Слабая: ежедневные дела требуют чуть больше усилий. Жизнь в привычном ритме. Умеренная: работать и общаться сложнее, растет число ошибок. Мучает сонливость днем или бессонница ночью. Выраженная: все силы уходят на базовые задачи. Ничего лишнего. Критическая: усталость не проходит даже после отпуска. Риск ошибок, угрожающих жизни (например, за рулем).

Как ощущается утомляемость

Постоянный дефицит энергии (даже на общение с близкими)

Сонливость с утра или среди дня

Проблемы с концентрацией, памятью, мышлением

Полная апатия, потеря интереса ко всему

Главные виновники упадка сил

Анемия

Нехватка гемоглобина/эритроцитов. Причины: дефицит железа/B12, кровопотери (геморрой, язва), хронические болезни (почки, диабет), прием НПВП (ибупрофен, аспирин). Лечение: препараты железа, диета (мясо, печень, бобы).

Синдром хронической усталости:

Самостоятельное заболевание. Усталость не проходит даже после долгого сна/отпуска. Чаще у жителей мегаполисов 25-45 лет.

Нарушения сна:

Недосып/плохой сон: поздний отход ко сну, недостаток часов отдыха.

Апноэ сна: остановки дыхания ночью (часто при лишнем весе). Человек не помнит пробуждений, но чувствует разбитость (2).

Неправильное питание

Избыток простых углеводов (сдоба, фастфуд), обезжиренных продуктов, кофеина, алкоголя; нехватка нутриентов.

"Не пропускайте завтрак, ешьте цельные злаки, полезные жиры и белки, пейте воду вместо газировки. Эти изменения повышают энергию и улучшают здоровье", — рекомендуют врачи.

Гипотиреоз

Снижение функции щитовидной железы замедляет метаболизм → упадок сил + набор веса.

Диабет

Сахар не попадает в клетки → нехватка энергии, несмотря на питание.

Другие частые причины

Депрессия

Инфекции мочевых путей (ИМП) (иногда без боли!)

Обезвоживание

Беременность

Проблемы с сердцем (усталость при обычных нагрузках)

Что делать

К какому врачу? Начните с терапевта. Он назначит обследования и при необходимости направит к специалисту (эндокринологу, неврологу, кардиологу, психиатру и др.).

Диагностика

Может включать:

Анализы крови (общий, биохимия, гемоглобин, гормоны щитовидки, железо, B12, ревмопробы, онкомаркеры)

Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты, COVID, туберкулез)

Общий анализ мочи

УЗИ брюшной полости, гастро/колоноскопия и др.

Лечение:

Анемия → препараты железа/витамины + диета

Гипотиреоз → гормоны

Диабет → сахароснижающие/инсулин

Депрессия/СХУ → психотерапия, антидепрессанты

Проблемы со сном → коррекция режима, лечение апноэ

Неправильное питание/образ жизни → консультация диетолога, изменение привычек

Профилактика: как сохранить бодрость

Двигайтесь: регулярная активность (особенно при сидячей работе). Контролируйте вес.

Спите правильно: ложитесь до 00:00, спите 7-9 часов в темноте и тишине. Используйте маски, ортоподушки при необходимости.

Питайтесь сбалансированно: овощи, фрукты, цельнозерновые, белок (мясо, рыба, бобовые). Минимум сахара, полуфабрикатов, газировки. Не пропускайте завтрак.

Пейте воду: избегайте обезвоживания.

Отдыхайте: обязательные выходные и отпуск. Учитесь справляться со стрессом.

Откажитесь от вредного: сократите кофе, алкоголь, бросьте курить.

"Помните: усталость — сигнал организма. Игнорировать его опасно. Если отдых не помогает — ищите причину с врачом", — предупреждают врачи.

Главное, что нужно запомнить

Утомляемость — не норма, а сигнал (от образа жизни до болезни). Причины разнообразны: анемия, сбои щитовидки, диабет, депрессия, плохой сон, питание. Диагностика у терапевта — первый шаг к решению. Здоровый образ жизни — лучшая профилактика.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

