Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы
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Просыпаетесь разбитым, хотя спали всю ночь? Постоянно не хватает сил, а привычные дела стали непосильной ношей? Это не лень — так может проявляться повышенная утомляемость.
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Усталость
У нее всегда есть причины: от образа жизни до серьезных болезней. Разберемся, почему возникает это состояние и как вернуть себе бодрость.
Виды усталости
Физиологическая
Следствие перегрузок, недосыпа, плохого питания, недавней болезни или беременности. Проходит после устранения причины и отдыха.
Хроническая
Не снимается сном или отдыхом. Требует поиска скрытой патологии.
Психологическая (эмоциональная)
Проявляется раздражительностью, тревогой, опустошенностью, сложностями в общении и работе. Причины: умственное перенапряжение, "выгорание", отсутствие отдыха.
Степени усталости — от легкой до опасной
- Слабая: ежедневные дела требуют чуть больше усилий. Жизнь в привычном ритме.
- Умеренная: работать и общаться сложнее, растет число ошибок. Мучает сонливость днем или бессонница ночью.
- Выраженная: все силы уходят на базовые задачи. Ничего лишнего.
- Критическая: усталость не проходит даже после отпуска. Риск ошибок, угрожающих жизни (например, за рулем).
Как ощущается утомляемость
- Постоянный дефицит энергии (даже на общение с близкими)
- Сонливость с утра или среди дня
- Проблемы с концентрацией, памятью, мышлением
- Полная апатия, потеря интереса ко всему
Главные виновники упадка сил
Анемия
Нехватка гемоглобина/эритроцитов. Причины: дефицит железа/B12, кровопотери (геморрой, язва), хронические болезни (почки, диабет), прием НПВП (ибупрофен, аспирин). Лечение: препараты железа, диета (мясо, печень, бобы).
Синдром хронической усталости:
Самостоятельное заболевание. Усталость не проходит даже после долгого сна/отпуска. Чаще у жителей мегаполисов 25-45 лет.
Нарушения сна:
- Недосып/плохой сон: поздний отход ко сну, недостаток часов отдыха.
- Апноэ сна: остановки дыхания ночью (часто при лишнем весе). Человек не помнит пробуждений, но чувствует разбитость (2).
Неправильное питание
Избыток простых углеводов (сдоба, фастфуд), обезжиренных продуктов, кофеина, алкоголя; нехватка нутриентов.
"Не пропускайте завтрак, ешьте цельные злаки, полезные жиры и белки, пейте воду вместо газировки. Эти изменения повышают энергию и улучшают здоровье", — рекомендуют врачи.
Гипотиреоз
Снижение функции щитовидной железы замедляет метаболизм → упадок сил + набор веса.
Диабет
Сахар не попадает в клетки → нехватка энергии, несмотря на питание.
Другие частые причины
- Депрессия
- Инфекции мочевых путей (ИМП) (иногда без боли!)
- Обезвоживание
- Беременность
- Проблемы с сердцем (усталость при обычных нагрузках)
Что делать
К какому врачу? Начните с терапевта. Он назначит обследования и при необходимости направит к специалисту (эндокринологу, неврологу, кардиологу, психиатру и др.).
Диагностика
Может включать:
- Анализы крови (общий, биохимия, гемоглобин, гормоны щитовидки, железо, B12, ревмопробы, онкомаркеры)
- Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты, COVID, туберкулез)
- Общий анализ мочи
- УЗИ брюшной полости, гастро/колоноскопия и др.
Лечение:
- Анемия → препараты железа/витамины + диета
- Гипотиреоз → гормоны
- Диабет → сахароснижающие/инсулин
- Депрессия/СХУ → психотерапия, антидепрессанты
- Проблемы со сном → коррекция режима, лечение апноэ
- Неправильное питание/образ жизни → консультация диетолога, изменение привычек
Профилактика: как сохранить бодрость
- Двигайтесь: регулярная активность (особенно при сидячей работе). Контролируйте вес.
- Спите правильно: ложитесь до 00:00, спите 7-9 часов в темноте и тишине. Используйте маски, ортоподушки при необходимости.
- Питайтесь сбалансированно: овощи, фрукты, цельнозерновые, белок (мясо, рыба, бобовые). Минимум сахара, полуфабрикатов, газировки. Не пропускайте завтрак.
- Пейте воду: избегайте обезвоживания.
- Отдыхайте: обязательные выходные и отпуск. Учитесь справляться со стрессом.
- Откажитесь от вредного: сократите кофе, алкоголь, бросьте курить.
"Помните: усталость — сигнал организма. Игнорировать его опасно. Если отдых не помогает — ищите причину с врачом", — предупреждают врачи.
Главное, что нужно запомнить
- Утомляемость — не норма, а сигнал (от образа жизни до болезни).
- Причины разнообразны: анемия, сбои щитовидки, диабет, депрессия, плохой сон, питание.
- Диагностика у терапевта — первый шаг к решению.
- Здоровый образ жизни — лучшая профилактика.
Уточнения
Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины