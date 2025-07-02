Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии
Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце
Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке
Из ледяного ада всплыл чёрный айсберг: Земля открыла портал в прошлое — и люди к этому не готовы
Домашняя черепаха требует большего, чем кажется — вот что важно знать заранее
Ограничены в правах в странах ЕС: как кризис ударил по румынским трудовым мигрантам
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Необычного вкуса вареники: как удивить семью новым рецептом

Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы

5:34
Здоровье

Просыпаетесь разбитым, хотя спали всю ночь? Постоянно не хватает сил, а привычные дела стали непосильной ношей? Это не лень — так может проявляться повышенная утомляемость.

Усталость
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

У нее всегда есть причины: от образа жизни до серьезных болезней. Разберемся, почему возникает это состояние и как вернуть себе бодрость.

Виды усталости

Физиологическая

Следствие перегрузок, недосыпа, плохого питания, недавней болезни или беременности. Проходит после устранения причины и отдыха.

Хроническая

Не снимается сном или отдыхом. Требует поиска скрытой патологии.

Психологическая (эмоциональная)

Проявляется раздражительностью, тревогой, опустошенностью, сложностями в общении и работе. Причины: умственное перенапряжение, "выгорание", отсутствие отдыха.

Степени усталости — от легкой до опасной

  1. Слабая: ежедневные дела требуют чуть больше усилий. Жизнь в привычном ритме.
  2. Умеренная: работать и общаться сложнее, растет число ошибок. Мучает сонливость днем или бессонница ночью.
  3. Выраженная: все силы уходят на базовые задачи. Ничего лишнего.
  4. Критическая: усталость не проходит даже после отпуска. Риск ошибок, угрожающих жизни (например, за рулем).

Как ощущается утомляемость

  • Постоянный дефицит энергии (даже на общение с близкими)
  • Сонливость с утра или среди дня
  • Проблемы с концентрацией, памятью, мышлением
  • Полная апатия, потеря интереса ко всему

Главные виновники упадка сил

Анемия

Нехватка гемоглобина/эритроцитов. Причины: дефицит железа/B12, кровопотери (геморрой, язва), хронические болезни (почки, диабет), прием НПВП (ибупрофен, аспирин). Лечение: препараты железа, диета (мясо, печень, бобы).

Синдром хронической усталости:

Самостоятельное заболевание. Усталость не проходит даже после долгого сна/отпуска. Чаще у жителей мегаполисов 25-45 лет.

Нарушения сна:

  • Недосып/плохой сон: поздний отход ко сну, недостаток часов отдыха.
  • Апноэ сна: остановки дыхания ночью (часто при лишнем весе). Человек не помнит пробуждений, но чувствует разбитость (2).

Неправильное питание

Избыток простых углеводов (сдоба, фастфуд), обезжиренных продуктов, кофеина, алкоголя; нехватка нутриентов.

"Не пропускайте завтрак, ешьте цельные злаки, полезные жиры и белки, пейте воду вместо газировки. Эти изменения повышают энергию и улучшают здоровье", — рекомендуют врачи.

Гипотиреоз

Снижение функции щитовидной железы замедляет метаболизм → упадок сил + набор веса.

Диабет

Сахар не попадает в клетки → нехватка энергии, несмотря на питание.

Другие частые причины

  • Депрессия
  • Инфекции мочевых путей (ИМП) (иногда без боли!)
  • Обезвоживание
  • Беременность
  • Проблемы с сердцем (усталость при обычных нагрузках)

Что делать

К какому врачу? Начните с терапевта. Он назначит обследования и при необходимости направит к специалисту (эндокринологу, неврологу, кардиологу, психиатру и др.).

Диагностика

Может включать:

  • Анализы крови (общий, биохимия, гемоглобин, гормоны щитовидки, железо, B12, ревмопробы, онкомаркеры)
  • Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты, COVID, туберкулез)
  • Общий анализ мочи
  • УЗИ брюшной полости, гастро/колоноскопия и др.

Лечение:

  • Анемия → препараты железа/витамины + диета
  • Гипотиреоз → гормоны
  • Диабет → сахароснижающие/инсулин
  • Депрессия/СХУ → психотерапия, антидепрессанты
  • Проблемы со сном → коррекция режима, лечение апноэ
  • Неправильное питание/образ жизни → консультация диетолога, изменение привычек

Профилактика: как сохранить бодрость

  • Двигайтесь: регулярная активность (особенно при сидячей работе). Контролируйте вес.
  • Спите правильно: ложитесь до 00:00, спите 7-9 часов в темноте и тишине. Используйте маски, ортоподушки при необходимости.
  • Питайтесь сбалансированно: овощи, фрукты, цельнозерновые, белок (мясо, рыба, бобовые). Минимум сахара, полуфабрикатов, газировки. Не пропускайте завтрак.
  • Пейте воду: избегайте обезвоживания.
  • Отдыхайте: обязательные выходные и отпуск. Учитесь справляться со стрессом.
  • Откажитесь от вредного: сократите кофе, алкоголь, бросьте курить.

"Помните: усталость — сигнал организма. Игнорировать его опасно. Если отдых не помогает — ищите причину с врачом", — предупреждают врачи.

Главное, что нужно запомнить

  1. Утомляемость — не норма, а сигнал (от образа жизни до болезни).
  2. Причины разнообразны: анемия, сбои щитовидки, диабет, депрессия, плохой сон, питание.
  3. Диагностика у терапевта — первый шаг к решению.
  4. Здоровый образ жизни — лучшая профилактика.

Уточнения

Утомле́ние или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Последние материалы
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы
Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии
Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце
Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке
Из ледяного ада всплыл чёрный айсберг: Земля открыла портал в прошлое — и люди к этому не готовы
Домашняя черепаха требует большего, чем кажется — вот что важно знать заранее
Ограничены в правах в странах ЕС: как кризис ударил по румынским трудовым мигрантам
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Необычного вкуса вареники: как удивить семью новым рецептом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.