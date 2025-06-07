5 дешёвых продуктов, которые по составу не уступают дорогим БАДам

Рынок БАДов стремительно растёт: полки аптек ломятся от баночек с обещаниями молодости, энергии и крепкого иммунитета.
Но мало кто знает, что ряд доступных продуктов из супермаркета содержит те же активные вещества — только в натуральной, легко усваиваемой форме и за копейки.
1. Льняное семя
Заменяет: омега-3 и клетчатку. 1 столовая ложка молотого семени льна содержит почти столько же альфа-линоленовой кислоты, сколько дорогие рыбий жир или капсулы с омега. А ещё - поддерживает ЖКТ и очищает сосуды.
2. Куркума
Заменяет: противовоспалительные и антиоксидантные комплексы. Главное действующее вещество — куркумин. Он помогает при хронических воспалениях, боли в суставах и даже снижает риск некоторых видов рака. Работает лучше в сочетании с чёрным перцем и жиром.
3. Печень говяжья
Заменяет: витаминные комплексы с B12, железом и ретинолом. Настоящий нутриентный "батончик". Печень — один из самых богатых источников витаминов группы B, A и микроэлементов. Главное — не есть слишком часто (достаточно 1-2 раз в неделю).
4. Квашеная капуста
Заменяет: пробиотики и ферментированные добавки. Содержит живые бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Кроме того, богата витамином C и K2 — натуральным "доставщиком" кальция в кости.
5. Гречка
Заменяет: магний, цинк и белковые добавки. Это не просто крупа, а суперфуд. В ней много рутина (для сосудов), магния (для нервной системы), растительного белка и антиоксидантов. Отличный вариант для тех, кто хочет отказаться от химии, но питаться сбалансированно.
Иногда, чтобы поддержать здоровье, не нужно идти в аптеку — достаточно заглянуть в обычный магазин и вернуться к проверенным продуктам.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.