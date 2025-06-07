Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИЧ больше не прячется: учёные нашли способ вытащить вирус из укрытия
Не говорите, что не знали: три вещи, которые навсегда портят отношения с кошкой
20 лет любви: как Подольская и Пресняков отметили юбилей знакомства — детали роскошного праздника
Обязательная карта спасения: как новые правила изменят вождение в России
Пластик можно перерабатывать по-новому — вот почему это ещё не делают
Цуккини больше не скучны: итальянская хитрость превращает их в кулинарный шедевр
Как делать румынскую тягу, не повреждая спину? Эти советы помогут безопасно наращивать силу
Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды
Шоколадный миллионы: Турция увеличила экспорт в Россию почти в три раза

5 дешёвых продуктов, которые по составу не уступают дорогим БАДам

Здоровье

Рынок БАДов стремительно растёт: полки аптек ломятся от баночек с обещаниями молодости, энергии и крепкого иммунитета.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Но мало кто знает, что ряд доступных продуктов из супермаркета содержит те же активные вещества — только в натуральной, легко усваиваемой форме и за копейки.

1. Льняное семя

Заменяет: омега-3 и клетчатку. 1 столовая ложка молотого семени льна содержит почти столько же альфа-линоленовой кислоты, сколько дорогие рыбий жир или капсулы с омега. А ещё - поддерживает ЖКТ и очищает сосуды.

2. Куркума

Заменяет: противовоспалительные и антиоксидантные комплексы. Главное действующее вещество — куркумин. Он помогает при хронических воспалениях, боли в суставах и даже снижает риск некоторых видов рака. Работает лучше в сочетании с чёрным перцем и жиром.

3. Печень говяжья

Заменяет: витаминные комплексы с B12, железом и ретинолом. Настоящий нутриентный "батончик". Печень — один из самых богатых источников витаминов группы B, A и микроэлементов. Главное — не есть слишком часто (достаточно 1-2 раз в неделю).

4. Квашеная капуста

Заменяет: пробиотики и ферментированные добавки. Содержит живые бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Кроме того, богата витамином C и K2 — натуральным "доставщиком" кальция в кости.

5. Гречка

Заменяет: магний, цинк и белковые добавки. Это не просто крупа, а суперфуд. В ней много рутина (для сосудов), магния (для нервной системы), растительного белка и антиоксидантов. Отличный вариант для тех, кто хочет отказаться от химии, но питаться сбалансированно.

Иногда, чтобы поддержать здоровье, не нужно идти в аптеку — достаточно заглянуть в обычный магазин и вернуться к проверенным продуктам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Прощай яркие цвета: этот стильный купальник — новый тренд пляжной моды
Шоколадный миллионы: Турция увеличила экспорт в Россию почти в три раза
10 вещей, которые можно стирать в машинке — а вы точно об этом не знали
Топ-5 самых частых проблем в современных автомобилях и как их избежать
Обнимашки под запретом: вот почему кошки не выносят быть на руках
Жизнь Чака: почему этот фильм Майка Фланагана стал лучшей экранизацией Стивена Кинга?
Без биометрии — не пустят: Литва мешает туристам проехать в Калининград
Меньше запахов, больше пользы: как лавровый лист спасает салон без химии
Знаменитый монстр Несси обладал уникальной стратегией охоты. Спасения от него нет
Сыр как русская рулетка: в каких случаях можно отравиться даже элитным продуктом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.