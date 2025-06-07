5 дешёвых продуктов, которые по составу не уступают дорогим БАДам

Рынок БАДов стремительно растёт: полки аптек ломятся от баночек с обещаниями молодости, энергии и крепкого иммунитета.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Но мало кто знает, что ряд доступных продуктов из супермаркета содержит те же активные вещества — только в натуральной, легко усваиваемой форме и за копейки.

1. Льняное семя

Заменяет: омега-3 и клетчатку. 1 столовая ложка молотого семени льна содержит почти столько же альфа-линоленовой кислоты, сколько дорогие рыбий жир или капсулы с омега. А ещё - поддерживает ЖКТ и очищает сосуды.

2. Куркума

Заменяет: противовоспалительные и антиоксидантные комплексы. Главное действующее вещество — куркумин. Он помогает при хронических воспалениях, боли в суставах и даже снижает риск некоторых видов рака. Работает лучше в сочетании с чёрным перцем и жиром.

3. Печень говяжья

Заменяет: витаминные комплексы с B12, железом и ретинолом. Настоящий нутриентный "батончик". Печень — один из самых богатых источников витаминов группы B, A и микроэлементов. Главное — не есть слишком часто (достаточно 1-2 раз в неделю).

4. Квашеная капуста

Заменяет: пробиотики и ферментированные добавки. Содержит живые бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Кроме того, богата витамином C и K2 — натуральным "доставщиком" кальция в кости.

5. Гречка

Заменяет: магний, цинк и белковые добавки. Это не просто крупа, а суперфуд. В ней много рутина (для сосудов), магния (для нервной системы), растительного белка и антиоксидантов. Отличный вариант для тех, кто хочет отказаться от химии, но питаться сбалансированно.

Иногда, чтобы поддержать здоровье, не нужно идти в аптеку — достаточно заглянуть в обычный магазин и вернуться к проверенным продуктам.