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Проживут дольше остальных: у людей с такими пальцами чаще крепкое здоровье

3:01
Здоровье

Может ли наша внешность рассказать о здоровье больше, чем мы привыкли думать? Оказывается, да — уже более двух десятилетий исследователи связывают длину пальцев с риском развития серьёзных заболеваний, включая инфаркт, инсульт и даже рак.

Растяжка рук
Фото: unsplash.com by Natalie Collins missnjc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растяжка рук

Что нашли учёные

Впервые о такой зависимости заговорили в начале 2000-х годов. В 2001 году британские учёные провели масштабное исследование, которое выявило удивительную закономерность: у мужчин, перенёсших сердечные приступы, чаще всего наблюдались короткие безымянные пальцы. Эта особенность, по мнению специалистов, может указывать на предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

Позже информацию подтвердили и российские источники, включая "РИА Новости", напомнившие о деталях исследования.

Как длина пальцев связана со здоровьем

Исследование показало следующие зависимости:

  • Если указательный палец значительно длиннее безымянного, у мужчины повышен риск сердечных проблем, которые могут начаться уже к 30 годам.

  • При равной длине указательного и безымянного пальцев сердечно-сосудистые сбои чаще проявляются ближе к 50 годам.

  • Если указательный палец немного короче безымянного, риск инфарктов и инсультов возрастает, но обычно в пожилом возрасте.

Кроме того, короткий безымянный палец у мужчин оказался маркером не только проблем с сердцем, но и высокого риска развития рака простаты. Это связывают с повышенным уровнем тестостерона, закладывающимся ещё в утробе матери. Подобный гормональный фон способствует росту опухолевых клеток.

А как обстоят дела у женщин

У представительниц прекрасного пола картина иная:

  • Длинный указательный палец (по сравнению с безымянным) чаще всего указывает на хорошее здоровье и позднюю менопаузу.

  • Короткий указательный палец может быть тревожным сигналом, так как повышает вероятность рака молочной железы.

Почему это работает

Учёные предполагают, что ключ к разгадке — в гормональном балансе, который формируется у человека ещё в процессе внутриутробного развития. От уровня тестостерона и эстрогенов зависит не только развитие внутренних органов, но и строение пальцев, а значит, соотношение их длины может стать "биологическим маркером" будущего здоровья.

Три интересных факта по теме:

  1. Указательно-безымянное соотношение пальцев называется 2D:4D индекс и активно изучается в спортивной медицине и психологии.

  2. Мужчины с "коротким указательным" часто проявляют агрессию и склонность к риску — как считают исследователи, из-за влияния тестостерона.

  3. У женщин, склонных к раку молочной железы, чаще встречается пониженный уровень эстрогенов в раннем возрасте — он же влияет на форму кисти.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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