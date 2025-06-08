Толстые ноги — крепкие сосуды? Неожиданная логика нашего тела

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские ученые обнаружили необычную закономерность — люди с высоким содержанием жира в ногах имеют гораздо меньший риск развития гипертонии. Результаты крупного исследования вызывают вопросы к привычному восприятию жировой ткани и ставят под сомнение её исключительно негативную роль в организме.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

Что показало исследование

Команда ученых из США провела обследование около 6 000 человек. Участникам измеряли уровень жира в нижних конечностях с помощью специального рентгеновского сканирования. После этого сравнивали полученные данные с общим процентом жира и наличием гипертонии.

Результаты оказались неожиданными: у людей с более высоким процентом жировой ткани в ногах риск развития повышенного давления был значительно ниже. Это контрастирует с воздействием висцерального жира, который скапливается в области живота и ассоциируется с множеством рисков — от диабета до сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему жир в ногах может быть полезен

Исследователи подчеркивают, что важно учитывать не только общее количество жира, но и его расположение. Жировая ткань в ногах, по их мнению, может действовать как "депо" для хранения липидов, не вовлекаясь в воспалительные процессы, которые провоцируют заболевания.

Кроме того, этот тип жира, возможно, помогает регулировать метаболизм и улучшать сосудистый тонус, снижая нагрузку на сердце.

Цитата из исследования

"Мы знали, что распределение жира имеет значение, но степень защиты, которую дает жировая ткань в ногах, оказалась действительно удивительной", — отмечают авторы исследования.

Три факта по теме:

Женщины чаще имеют больший процент жира в ногах, чем мужчины — это связано с гормональными особенностями и репродуктивной функцией. Висцеральный жир способен активно выделять провоспалительные цитокины, увеличивая риск гипертонии, а жир в ногах — нет. Мышечная активность нижних конечностей, особенно при ходьбе, стимулирует локальные метаболические процессы, усиливая положительное влияние жира в этой зоне.

Новое исследование бросает вызов традиционным представлениям о "вреде жира" и подчеркивает важность анализа распределения жировой ткани, а не только её общего объема. Возможно, в будущем появятся методики диагностики и профилактики заболеваний, которые будут учитывать именно эту особенность организма.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

