Точно не доживут до пенсии: кого подводит всего одна "ночная" ошибка

Может ли ваш распорядок сна предсказать здоровье сердца? Ученые считают, что да.
Исследователи обнаружили: нерегулярный режим сна способен вдвое повысить риск сердечного приступа. Причем тревожный сигнал может появиться задолго до первых симптомов болезней сердца.
В рамках масштабного эксперимента медики наблюдали за состоянием здоровья почти 2000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. На старте у всех участников не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний.
С помощью специальных приборов ученые фиксировали, во сколько испытуемые ложились спать, просыпались и сколько спали в среднем. Исследование длилось пять лет - и за это время 111 человек пережили инфаркт или инсульт.
Специалисты подтвердили свою гипотезу: нестабильный режим сна — серьёзный фактор риска. Те, кто ложился и просыпался в разное время, в два раза чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми катастрофами, даже при учёте сопутствующих факторов, таких как апноэ сна.
Почему именно нерегулярность сна так влияет на сердце — пока остаётся загадкой. Но одно из объяснений — сбои в циркадных ритмах, то есть нарушенные внутренние биологические часы организма.
Пока учёные продолжают искать механизмы влияния сна на сердце, вывод для всех очевиден: постоянное время отхода ко сну — простой, но мощный шаг в сторону здорового сердца.
Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) также увеличивает риск инфаркта почти на 20%.
Биологические часы (циркадные ритмы) регулируют не только сон, но и артериальное давление.
Люди с "социальным джетлагом" — постоянным смещением сна в выходные — чаще страдают гипертонией.
Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.
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