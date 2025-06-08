Точно не доживут до пенсии: кого подводит всего одна "ночная" ошибка

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли ваш распорядок сна предсказать здоровье сердца? Ученые считают, что да.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночные переживания и беспокойство

Исследователи обнаружили: нерегулярный режим сна способен вдвое повысить риск сердечного приступа. Причем тревожный сигнал может появиться задолго до первых симптомов болезней сердца.

Как проходило исследование

В рамках масштабного эксперимента медики наблюдали за состоянием здоровья почти 2000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. На старте у всех участников не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний.

С помощью специальных приборов ученые фиксировали, во сколько испытуемые ложились спать, просыпались и сколько спали в среднем. Исследование длилось пять лет - и за это время 111 человек пережили инфаркт или инсульт.

Выводы оказались тревожными

Специалисты подтвердили свою гипотезу: нестабильный режим сна — серьёзный фактор риска. Те, кто ложился и просыпался в разное время, в два раза чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми катастрофами, даже при учёте сопутствующих факторов, таких как апноэ сна.

Почему именно нерегулярность сна так влияет на сердце — пока остаётся загадкой. Но одно из объяснений — сбои в циркадных ритмах, то есть нарушенные внутренние биологические часы организма.

Что это значит для нас

Пока учёные продолжают искать механизмы влияния сна на сердце, вывод для всех очевиден: постоянное время отхода ко сну — простой, но мощный шаг в сторону здорового сердца.

Три интересных факта о сне и сердце:

Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) также увеличивает риск инфаркта почти на 20%. Биологические часы (циркадные ритмы) регулируют не только сон, но и артериальное давление. Люди с "социальным джетлагом" — постоянным смещением сна в выходные — чаще страдают гипертонией.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

