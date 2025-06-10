Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночные судороги могут быть неприятным и болезненным явлением, которое часто воспринимается как временное неудобство. Однако они могут служить сигналом о проблемах в организме. Рассмотрим, что означают ночные судороги и как с ними справиться.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка под одеялом

Что такое ночные судороги?

Ночные судороги — это внезапные и болезненные сокращения мышц, чаще всего в ногах и ступнях. Они могут разбудить вас среди ночи, когда мышца резко напрягается и не расслабляется. Это явление довольно распространено, особенно среди пожилых людей, беременных и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. По данным wecare.gr, около 33% людей старше 60 лет сталкиваются с судорогами хотя бы раз в два месяца, а среди беременных женщин этот показатель достигает 40%.

Почему судороги случаются ночью?

Основная причина ночных судорог — это длительное бездействие мышц во время сна. Когда мы спим, мышцы остаются неподвижными в течение нескольких часов, что может привести к их скованности и спазмам. Кроме того, кровообращение во время сна немного замедляется, что может снизить уровень кислорода в мышцах. Некоторые позы во сне также могут сдавливать нервы и сосуды, вызывая напряжение в мышцах.

Основные причины судорог

Существует несколько факторов, которые могут способствовать возникновению ночных судорог:

Обезвоживание: Недостаток жидкости в организме нарушает баланс минералов, что может привести к мышечным спазмам.

Недостаток жидкости в организме нарушает баланс минералов, что может привести к мышечным спазмам. Дефицит электролитов: Низкий уровень магния, калия, кальция или натрия в организме может вызвать судороги.

Низкий уровень магния, калия, кальция или натрия в организме может вызвать судороги. Малоподвижный образ жизни : Отсутствие физической активности в течение дня влияет на мышечный тонус, делая мышцы более подверженными судорогам.

: Отсутствие физической активности в течение дня влияет на мышечный тонус, делая мышцы более подверженными судорогам. Мышечная усталость : Чрезмерные нагрузки без предварительной растяжки могут привести к напряжению мышц и судорогам.

: Чрезмерные нагрузки без предварительной растяжки могут привести к напряжению мышц и судорогам. Плохое кровообращение : Люди с проблемами кровообращения или сосудистыми заболеваниями чаще сталкиваются с судорогами.

: Люди с проблемами кровообращения или сосудистыми заболеваниями чаще сталкиваются с судорогами. Сдавливание нервов : Неправильная поза во время сна может сдавливать нервы, вызывая судороги.

: Неправильная поза во время сна может сдавливать нервы, вызывая судороги. Гормональные изменения: Беременные женщины часто страдают от судорог из-за изменений в организме и кровообращении.

Когда следует обратиться к врачу?

Большинство ночных судорог не представляют опасности и проходят сами по себе. Однако стоит обратиться к врачу, если судороги возникают часто, нарушают сон каждую ночь или сопровождаются другими симптомами, такими как слабость, отек или онемение.

Как предотвратить ночные судороги?

Эксперты рекомендуют несколько простых мер, которые помогут снизить вероятность возникновения судорог:

Пейте достаточно воды: Убедитесь, что вы пьете достаточное количество жидкости в течение дня. Обогатите рацион: Включите в свой рацион продукты, богатые магнием, калием и кальцием, такие как бананы, шпинат, авокадо, молочные продукты и орехи. Растяжка перед сном: Легкие упражнения на растяжку помогут расслабить мышцы и снизить риск судорог. Избегайте неудобных поз: Старайтесь спать в удобной позе, избегая скрещенных ног и других положений, которые могут сдавливать мышцы. Растяжка после физической активности: Если вы занимаетесь спортом, обязательно делайте растяжку после тренировки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить вероятность ночных судорог и улучшить качество сна.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

