Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать

Ночные судороги могут быть неприятным и болезненным явлением, которое часто воспринимается как временное неудобство. Однако они могут служить сигналом о проблемах в организме. Рассмотрим, что означают ночные судороги и как с ними справиться.
Что такое ночные судороги?
Ночные судороги — это внезапные и болезненные сокращения мышц, чаще всего в ногах и ступнях. Они могут разбудить вас среди ночи, когда мышца резко напрягается и не расслабляется. Это явление довольно распространено, особенно среди пожилых людей, беременных и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. По данным wecare.gr, около 33% людей старше 60 лет сталкиваются с судорогами хотя бы раз в два месяца, а среди беременных женщин этот показатель достигает 40%.
Почему судороги случаются ночью?
Основная причина ночных судорог — это длительное бездействие мышц во время сна. Когда мы спим, мышцы остаются неподвижными в течение нескольких часов, что может привести к их скованности и спазмам. Кроме того, кровообращение во время сна немного замедляется, что может снизить уровень кислорода в мышцах. Некоторые позы во сне также могут сдавливать нервы и сосуды, вызывая напряжение в мышцах.
Основные причины судорог
Существует несколько факторов, которые могут способствовать возникновению ночных судорог:
Когда следует обратиться к врачу?
Большинство ночных судорог не представляют опасности и проходят сами по себе. Однако стоит обратиться к врачу, если судороги возникают часто, нарушают сон каждую ночь или сопровождаются другими симптомами, такими как слабость, отек или онемение.
Как предотвратить ночные судороги?
Эксперты рекомендуют несколько простых мер, которые помогут снизить вероятность возникновения судорог:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить вероятность ночных судорог и улучшить качество сна.
Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.
Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!