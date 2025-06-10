Пять любимых продуктов, которые делают вас толще и приближают болезни: узнайте, что в этом списке

3:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Ли А. Фрейм из Университета Джорджа Вашингтона (США) выявил, что чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов — одна из главных причин роста ожирения в индустриальных обществах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что 39% взрослых в мире имеют избыточный вес. Исследование Фрейма показывает, что это связано с увеличением потребления таких продуктов, что приводит не только к набору веса, но и к развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info картофель фри и рыба в кляре

Эксперты отмечают тревожную связь между высоким потреблением ультраобработанных продуктов и снижением потребления овощей, фруктов и бобовых. Это приводит к недостатку клетчатки в рационе, что негативно сказывается на пищеварении. Кроме того, такие продукты часто содержат эмульгаторы и желатин, которые могут способствовать набору веса и развитию жировой дистрофии печени. По словам Фрейма, эмульгаторы могут нарушать микробиом кишечника, вызывая повышение уровня глюкозы в крови натощак, неконтролируемый аппетит и, как следствие, увеличение веса, italske-bistro.cz.

Вот список пяти самых вредных ультраобработанных продуктов:

Картофель фри. Картофель фри, популярный фастфуд, содержит до 30% жира и более 500 калорий на порцию. Среднестатистический чех съедает около 110 фунтов картофеля фри в год, что значительно превышает рекомендуемые нормы. Эксперты советуют ограничить потребление картофеля фри до шести порций за один прием пищи. Сладкие напитки. Газированные и подслащенные напитки — одна из главных причин ожирения и метаболических нарушений. В Чехии их связывают с ростом случаев жировой болезни печени. Потребление таких напитков также связано с повышенным риском сердечных заболеваний, диабета, гипертонии, рака, хрупкости костей и других проблем со здоровьем. Красное и переработанное мясо. Красное и переработанное мясо, классифицированные ВОЗ как "вероятно канцерогенные", также способствуют ожирению. Продукты, такие как салями, содержат много калорий и насыщенных жиров. Хотя красное мясо богато железом, лучше отдавать предпочтение белому мясу, которое можно употреблять чаще. Мука высшего сорта. Белый хлеб и другие продукты из очищенной муки, такие как булочки для гамбургеров, лишены клетчатки и питательных веществ, содержащихся в цельнозерновых продуктах. Цельнозерновая мука помогает поддерживать низкий гликемический индекс, контролировать вес и предотвращать диабет. Десерты и сладости. Десерты часто содержат рафинированную муку и большое количество добавленного сахара. ВОЗ рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 10% от суточной калорийности. Один сладкий йогурт может содержать до 25 граммов сахара, что приближает вас к этому пределу.

Удобство ультраобработанных продуктов, таких как закуски и быстрые перекусы, может привести к набору веса, воспалениям и другим проблемам со здоровьем. Для поддержания здоровья лучше вернуться к рациону, богатому свежими продуктами, овощами, фруктами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Продукты глубокой переработки должны быть исключением, а не правилом.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.



Красное мясо — мясо млекопитающих и птиц, имеющее красные оттенки из-за наличия белка миоглобина.

