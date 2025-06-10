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Заставьте свой организм работать как часы: секреты питания для борьбы со старением после 50 лет

2:59
Здоровье

Правильное питание после 50 лет способно замедлить процессы старения, так как некоторые фрукты обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищающими клетки организма.

Малина
Фото: publicphoto.org by Robert & Mihaela Vicol
Малина

С возрастом обмен веществ значительно меняется, особенно из-за резкого снижения уровня гормонов, что особенно заметно у женщин. Это влияет на распределение жира: вместо того чтобы откладываться на ягодицах, коленях и бедрах, он скапливается в области живота. Избыточный жир в этой зоне увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с печенью, почками и диабета.

Как питаться после 50 лет для похудения и укрепления костей

Для укрепления костей после 50 лет Манон Бордери, эксперт, в интервью французскому изданию Journal des Femmes рекомендует включить в рацион цитрусовые, молочные продукты, сыры, листовую зелень (например, шпинат) и крестоцветные овощи (капуста, брокколи), а также сардины, богатые кальцием.

Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в снижении веса и обладают противовоспалительными свойствами. Их можно найти в мелкой жирной рыбе, такой как анчоусы, сардины и скумбрия. Лосось также содержит омега-3, но из-за возможного содержания тяжелых металлов его следует употреблять умеренно. Альтернативными источниками омега-3 являются льняное семя, конопляное, редисовое и грецкого ореха масла.

После 50 лет важно получать достаточное количество цинка, который помогает бороться с усталостью, вызванной снижением уровня стероидных гормонов. Цинк содержится в устрицах, моллюсках, тыквенных семечках, яичном желтке, сыром какао и мидиях.

Манон Бордери подчеркивает, что для успешного клеточного старения необходимо употреблять продукты с высоким содержанием антиоксидантов.

Какой фрукт замедляет старение?

Самыми богатыми антиоксидантами фруктами, которые стоит включить в рацион после 50 лет, являются черника и малина. Также полезны капуста, сырое какао и ягоды годжи.

Ягоды асаи, известные как бразильский суперпродукт, обладают самой высокой антиоксидантной активностью среди всех фруктов. Их можно употреблять в виде порошка, капсул или сушеных ягод, добавляя в смузи или йогурты.

Важно помнить, что после 50 лет возрастает риск дефицита витамина D. Его можно найти в яичных желтках, молочных продуктах, мелкой жирной рыбе и грибах.

Магний помогает транспортировать и активировать витамин D. В некоторых случаях может потребоваться прием добавок, но перед этим лучше проконсультироваться с врачом, как советует Манон Бордери.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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