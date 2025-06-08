0% жира — 100% подвоха: как йогурты и творог превращаются в ловушку

Мода на продукты с надписью "0% жира" когда-то казалась прорывом: стройность, здоровье сердца, лёгкость — всё в одной баночке. Но реальность оказалась сложнее. Всё чаще выясняется: лишённые жира продукты не только не помогают, но и вредят. Почему?
Жир — это вкус. Убирая его, производители ищут замену: сахар, соль, крахмал, ароматизаторы. Результат? Обезжиренный йогурт по составу ближе к десерту, а лёгкий майонез — к химическому коктейлю. И хотя калорий вроде меньше, пользы точно не больше: скачки сахара, нарушения обмена веществ, риск диабета.
Витамины A, D, E и K без жира не усваиваются. Обезжиренный творог может быть богат кальцием, но организм не получит его в полном объёме. То же касается белков, которые "проходят мимо" без жировой поддержки.
Они нужны мозгу, гормонам, коже и настроению. Недостаток жиров проявляется утомляемостью, сухостью кожи, а у женщин — сбоями цикла. Особенно важны омега-3, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. В обезжиренных продуктах их просто нет.
Обезжиренная еда даёт ложное ощущение контроля: дескать, можно съесть побольше. Так творог превращается в десерт с сиропом, а низкокалорийное печенье — в вечернюю диету на 800 лишних калорий. Вес растёт, хотя вроде всё было "по правилам".
Натуральные жиры в правильном количестве. Горсть орехов, ломтик сыра, кусочек авокадо или жирной рыбы насыщают надолго, помогают сердцу, снижают воспаление и стабилизируют "хороший" холестерин. Главное — умеренность и здравый смысл.
Обезжи́ренное молоко́ (устаревшие варианты — обра́т, снятое молоко) — продукт, получаемый в результате отделения сливок из цельного молока в процессе сепарирования.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.