Самая опасная клубника — не по вкусу, а по виду: вот как её узнать

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочная, ароматная и манящая с прилавков — клубника давно ассоциируется с летом и удовольствием. Но за её сладкой оболочкой могут скрываться не самые приятные сюрпризы — и даже если аллергии у вас нет, расслабляться рано.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Мера — ключ к безопасности

Эксперты предупреждают: не стоит съедать более 200 граммов клубники в день. Перебор с ягодами может обернуться кожной сыпью по типу крапивницы. А если налечь на полкилограмма — рискуете заработать расстройство пищеварения или диарею.

Когда клубника под запретом

Есть ситуации, при которых клубника — вовсе не летнее удовольствие, а табу. Врачи не рекомендуют её при:

обострении гастрита с повышенной кислотностью;

язве желудка;

панкреатите.

Слишком много органических кислот в её составе может усугубить течение болезни.

Также клубника — не лучший выбор для людей с:

подагрой;

циститом;

мочекаменной болезнью.

Ягоды могут усилить боль и спровоцировать осложнения при заболеваниях почек и суставов.

Сливки, сахар и другие ошибки

Желание сделать вкус насыщеннее может сыграть злую шутку. Полить ягоды жирными сливками или посыпать сахаром — значит превратить их из полезного перекуса в калорийную ловушку с повышенной гликемической нагрузкой.

Самая опасная клубника — не по составу, а по внешнему виду

Ягода с плесенью — даже если это всего один подпорченный участок — должна немедленно отправляться в мусор. Опасность в том, что грибок распространяется не только на видимую часть, но и на всю мякоть, насыщая её токсинами. Ни мытьё, ни срезание "плохого" не спасают.

Наслаждаться клубникой можно — но с умом. Прислушивайтесь к организму, не переедайте и не забывайте: натуральность не всегда равна безопасности.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

