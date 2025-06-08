Самая опасная клубника — не по вкусу, а по виду: вот как её узнать

Сочная, ароматная и манящая с прилавков — клубника давно ассоциируется с летом и удовольствием. Но за её сладкой оболочкой могут скрываться не самые приятные сюрпризы — и даже если аллергии у вас нет, расслабляться рано.
Эксперты предупреждают: не стоит съедать более 200 граммов клубники в день. Перебор с ягодами может обернуться кожной сыпью по типу крапивницы. А если налечь на полкилограмма — рискуете заработать расстройство пищеварения или диарею.
Есть ситуации, при которых клубника — вовсе не летнее удовольствие, а табу. Врачи не рекомендуют её при:
обострении гастрита с повышенной кислотностью;
язве желудка;
панкреатите.
Слишком много органических кислот в её составе может усугубить течение болезни.
Также клубника — не лучший выбор для людей с:
подагрой;
циститом;
мочекаменной болезнью.
Ягоды могут усилить боль и спровоцировать осложнения при заболеваниях почек и суставов.
Желание сделать вкус насыщеннее может сыграть злую шутку. Полить ягоды жирными сливками или посыпать сахаром — значит превратить их из полезного перекуса в калорийную ловушку с повышенной гликемической нагрузкой.
Ягода с плесенью — даже если это всего один подпорченный участок — должна немедленно отправляться в мусор. Опасность в том, что грибок распространяется не только на видимую часть, но и на всю мякоть, насыщая её токсинами. Ни мытьё, ни срезание "плохого" не спасают.
Наслаждаться клубникой можно — но с умом. Прислушивайтесь к организму, не переедайте и не забывайте: натуральность не всегда равна безопасности.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
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