Еда, которая выключает молодость: привычный список продуктов, которые запускают старение

Правда ли, что мы — это то, что мы едим? Оказывается, эта фраза куда ближе к реальности, чем кажется. Наш рацион влияет не только на энергию и витаминный баланс, но и на скорость старения! Некоторые продукты могут буквально "подкручивать" биологические часы. Давайте разберемся, что лучше убрать со стола, чтобы сохранить молодость дольше.
Научно доказано: пища может ускорять или замедлять процессы старения. Некоторые продукты сильно закисляют организм. Избыток кислот запускает хроническое воспаление в тканях. Клетки хуже вырабатывают энергию, детоксикация замедляется, нарушается работа систем — и тело стареет преждевременно.
Не все так грустно. Эти доступные продукты — настоящие союзники молодости:
Богаты Омега-3, железом и витамином Е. Улучшают эластичность кожи и снижают холестерин.
Кладезь Омега-3! Регулярное употребление помогает предотвращать появление морщин.
Флавоноиды в составе борются со свободными радикалами — главными виновниками старения клеток.
Богата витамином С, каротиноидами, хлорофиллом. Помогает удерживать кальций и борется с отеками.
Данный овощ содержит клетчатку, фолиевую кислоту, калий и гиалуроновую кислоту. Улучшает кровоток (особенно в мозге), пищеварение и состояние сосудов.
Рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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