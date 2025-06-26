Аллергия включает бешеный режим без предупреждения: вот как поставить её на место до отпуска

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — время прогулок, отдыха и наслаждения природой. Но для многих это еще и сезон обострения аллергии. Давайте разберемся, какие реакции могут подстерегать, как с ними справиться и что должно быть в вашей летней аптечке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с аллергией на цветы

Укусы насекомых

Инсектная аллергия коварна своей непредсказуемостью — даже реакция на комара может быть разной.

Первые действия

Оцените место укуса. Срочно к врачу нужен при сильном отеке, быстром нарастании реакции или резком ухудшении состояния.

Что делать

Купируйте первые симптомы антигистаминными средствами, не ждите ухудшения. Если отек не спадает на следующий день — обратитесь к врачу. Если отек уменьшается: продолжайте прием антигистаминных несколько дней.

Солнечная крапивница

С ней сталкивается 15-25% людей. Проявляется зудящими волдырями — сразу или через несколько дней после пребывания на солнце.

Профилактика: обязательно используйте средства с SPF и крем после загара.

При первых симптомах примите антигистаминное.

Опасные симптомы (головная боль, обморок, анафилаксия): примите ибупрофен или декскетопрофен при головной боли и срочно к врачу.

Аллергия на пыльцу

Классическая сезонная напасть (пыльца липы в июле, полыни и лебеды в августе). Главные симптомы: насморк, чихание, слезотечение. Помогут: антигистаминные спреи/капли для носа.

Пищевая аллергия

Летом риск выше из-за обилия фруктов (клубника, ананас, цитрусовые и др.), которые могут содержать гистамин или быть аллергенами сами по себе. При первых симптомах: таблетки дезлоратадина + сорбенты для очистки кишечника.

Антигистаминные: какие бывают

1-е поколение: старые, проверенные, но с седативным эффектом и большим списком побочек (хлоропирамин, клемастин).

2-е поколение: современнее, меньше побочных эффектов, не вызывают сонливости так сильно (цетиризин, лоратадин, эбастин).

3-е поколение: еще более совершенные метаболиты или "продвинутые" версии второго поколения (левоцетиризин, дезлоратадин, фексофенадин).

Это должно быть в летней аптечке аллергика

Таблетки: дезлоратадин, цетиризин, эбастин, фексофенадин.

Капли: цетиризин (для детей).

Сорбенты: Белый уголь, Сорбидок (таблетки), Энтеросгель (гель).

Антигистаминный гель для местного применения (от укусов).

Солнцезащитное средство с высоким SPF.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

