Лето — время прогулок, отдыха и наслаждения природой. Но для многих это еще и сезон обострения аллергии. Давайте разберемся, какие реакции могут подстерегать, как с ними справиться и что должно быть в вашей летней аптечке.
Инсектная аллергия коварна своей непредсказуемостью — даже реакция на комара может быть разной.
Оцените место укуса. Срочно к врачу нужен при сильном отеке, быстром нарастании реакции или резком ухудшении состояния.
Купируйте первые симптомы антигистаминными средствами, не ждите ухудшения. Если отек не спадает на следующий день — обратитесь к врачу. Если отек уменьшается: продолжайте прием антигистаминных несколько дней.
С ней сталкивается 15-25% людей. Проявляется зудящими волдырями — сразу или через несколько дней после пребывания на солнце.
Классическая сезонная напасть (пыльца липы в июле, полыни и лебеды в августе). Главные симптомы: насморк, чихание, слезотечение. Помогут: антигистаминные спреи/капли для носа.
Летом риск выше из-за обилия фруктов (клубника, ананас, цитрусовые и др.), которые могут содержать гистамин или быть аллергенами сами по себе. При первых симптомах: таблетки дезлоратадина + сорбенты для очистки кишечника.
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.