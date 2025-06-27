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Нельзя игнорировать тик века: кажется ерундой, но может быть предупреждением

Здоровье

Каждый третий из нас хоть раз ловил себя на мысли: "Опять дергается глаз!" Это не мистика — так тело реагирует на внутренние процессы, которые мы часто игнорируем.

Глаз
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Непроизвольные подергивания века — обычно следствие временного сбоя в нервной системе. Мозг порой отправляет случайные сигналы, заставляя мышцу сокращаться — так возникает безобидный тик, не требующий паники.

Серьезные заболевания вроде рассеянного склероза или глаукомы редко проявляются через подобный симптом. Единичные случаи не считаются поводом для глубокой диагностики, если нет других тревожных сигналов.

Три главных виновника

  1. Хронический недосып, лишающий нервы возможности восстановиться.
  2. Длительный стресс, перегружающий психику.
  3. Злоупотребление кофе, усиливающее тревожность и мышечное напряжение.

Раздражение глазного нерва — еще одна частая причина

Его могут вызвать:

  • Резкие перепады освещения
  • Работа за мерцающим экраном
  • Чтение в темноте
  • Даже сильный ветер

Образ жизни

Лекарства

Глазные/назальные капли, антидепрессанты, антигистаминные также способны влиять на нервные окончания, провоцируя тик. Их побочные эффекты стоит обсудить с врачом.

Алкоголь и курение

Они создают дополнительную нагрузку. Интоксикация нарушает баланс микроэлементов, что сказывается на мышцах. После бурных праздников тело может напомнить о себе не только головной болью.

Нехватка магния и витамина D

Тихая причина многих проблем. Эти элементы отвечают за расслабление мышечных волокон, и их дефицит легко провоцирует спазмы.

Ослабленный иммунитет после болезни

Тело, борющееся с инфекцией, тратит ресурсы на восстановление, а мелкие сбои вроде тика становятся временным фоном.

Что делать

Если симптом повторяется регулярно, начните с простого:

  • Нормализуйте сон
  • Снизьте кофеин
  • Гуляйте на свежем воздухе

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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