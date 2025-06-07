Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перестала переедать и искать мужчин: экс-жена Моргенштерна* заявила о радикальных переменах после психолога
Рыболовный туризм в России: куда едут за уникальным опытом
Заправка в дождь может стоить вам ремонта: вот почему это опасно
Виталий Гогунский подарил дочери Милане Стар квартиру, но она не хочет его знать — в чём причина?
Луна поможет услышать прошлое Вселенной — вот как
Геморрой отступит: этот чай — секретное оружие против боли и воспаления
Лекарство от диабета ударило по глазам: что говорят врачи
Специи, которые помогут замедлить старение и сохранить молодость
Неожиданная планета показала признаки инопланетной жизни

Как есть жирное и не бояться холестерина: 5 продуктов, которые чистят кровь

1:54
Здоровье

Холестерин — не враг. Он нужен для гормонов, мозга, клеток. Опасен не сам холестерин, а его избыток в крови и плохое соотношение фракций.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

А значит, можно есть жирное… если в рационе есть продукты, которые помогают чистить сосуды и нормализуют обмен жиров. Итак:

1. Авокадо

Содержит мононенасыщенные жиры и бета-ситостерол, который снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), не затрагивая полезный (ЛПВП).

Достаточно половинки авокадо 3-4 раза в неделю.

2. Овсянка

Богата растворимой клетчаткой (бета-глюканами), которая "выметает" излишки холестерина, связывая его в кишечнике. Эффект проверен и доказан.

Работает только "правильная" овсянка — цельная, не быстрого приготовления.

3. Орехи (особенно грецкие и миндаль)

Полезные жиры, аргинин, фитостеролы и витамин Е делают их идеальным антихолестериновым перекусом.

Горсть орехов в день — максимум, иначе эффект уйдёт в лишние калории.

4. Чеснок

Активное вещество — аллицин. Он замедляет синтез холестерина в печени и помогает очищать сосуды от липидных бляшек. При этом усиливает кровоток.

Максимальный эффект — при употреблении сырого, мелко порубленного чеснока.

5. Яблоки и цитрусовые

Содержат пектин, который работает как "губка" — связывает и выводит лишний холестерин. А ещё антиоксиданты, укрепляющие сосуды.

1 яблоко или апельсин в день — уже вклад в здоровье сосудов.

Если сбалансировать жирную пищу продуктами, очищающими кровь и поддерживающими сосуды, можно есть вкусно — и без вреда для сердца.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Босоногая обувь: почему эта странная тенденция превращается в главный тренд сезона
Красота и стиль
Босоногая обувь: почему эта странная тенденция превращается в главный тренд сезона Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Стратегическая заморозка: почему морозильники с трупами могут стать новым фронтом Украины? Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Последние материалы
Заправка в дождь может стоить вам ремонта: вот почему это опасно
Виталий Гогунский подарил дочери Милане Стар квартиру, но она не хочет его знать — в чём причина?
Золотые запасы России вновь установили рекорд
Луна поможет услышать прошлое Вселенной — вот как
Геморрой отступит: этот чай — секретное оружие против боли и воспаления
Лекарство от диабета ударило по глазам: что говорят врачи
Специи, которые помогут замедлить старение и сохранить молодость
Как есть жирное и не бояться холестерина: 5 продуктов, которые чистят кровь
Неожиданная планета показала признаки инопланетной жизни
Безопасный отдых в Израиле: какое сочетание удобства и дешёвых билетов ждёт российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.