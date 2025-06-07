Как есть жирное и не бояться холестерина: 5 продуктов, которые чистят кровь

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холестерин — не враг. Он нужен для гормонов, мозга, клеток. Опасен не сам холестерин, а его избыток в крови и плохое соотношение фракций.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

А значит, можно есть жирное… если в рационе есть продукты, которые помогают чистить сосуды и нормализуют обмен жиров. Итак:

1. Авокадо

Содержит мононенасыщенные жиры и бета-ситостерол, который снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), не затрагивая полезный (ЛПВП).

Достаточно половинки авокадо 3-4 раза в неделю.

2. Овсянка

Богата растворимой клетчаткой (бета-глюканами), которая "выметает" излишки холестерина, связывая его в кишечнике. Эффект проверен и доказан.

Работает только "правильная" овсянка — цельная, не быстрого приготовления.

3. Орехи (особенно грецкие и миндаль)

Полезные жиры, аргинин, фитостеролы и витамин Е делают их идеальным антихолестериновым перекусом.

Горсть орехов в день — максимум, иначе эффект уйдёт в лишние калории.

4. Чеснок

Активное вещество — аллицин. Он замедляет синтез холестерина в печени и помогает очищать сосуды от липидных бляшек. При этом усиливает кровоток.

Максимальный эффект — при употреблении сырого, мелко порубленного чеснока.

5. Яблоки и цитрусовые

Содержат пектин, который работает как "губка" — связывает и выводит лишний холестерин. А ещё антиоксиданты, укрепляющие сосуды.

1 яблоко или апельсин в день — уже вклад в здоровье сосудов.

Если сбалансировать жирную пищу продуктами, очищающими кровь и поддерживающими сосуды, можно есть вкусно — и без вреда для сердца.