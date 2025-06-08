Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыр часто воспринимается как вкусный и даже полезный перекус. Однако есть его перед сном — не самая удачная идея. Вопрос в том, что именно происходит с организмом, когда мы тянемся за кусочком пармезана ночью?

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain тёртый сыр

Сыр богат жирами. Употребление его в поздние часы может вызывать тяжесть в желудке и несварение — а это уже прямой путь к прерывистому и неглубокому сну.

Почему даже "сонные" аминокислоты не спасают

На первый взгляд, сыр содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в выработке мелатонина и серотонина, ответственных за сон. Однако не всё так просто.

Если перед сном вы выбрали выдержанный сыр, бекон или ветчину, то получили приличную дозу тирамина — другого соединения. Он, напротив, бодрит: стимулирует выброс гормона стресса, провоцируя состояние "бей или беги”. Уснуть после такого становится крайне сложно.

Тирамин активизирует надпочечники, и мозг ещё несколько часов работает в режиме повышенной бдительности.

Продукты, которые мешают засыпать

Перед сном стоит избегать:

шоколада,

карри,

мороженого,

чипсов.

А вот если уж очень хочется перекусить, сделайте выбор в пользу:

банана,

сырого мёда,

вишни,

индейки,

миндаля.

Они, наоборот, помогут телу настроиться на отдых.

Простые привычки для лучшего сна

Режим: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным.

ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным. Свет: за 1-2 часа до сна избегайте экранов, читайте или медитируйте.

за 1-2 часа до сна избегайте экранов, читайте или медитируйте. Стимуляторы: никакого кофе, алкоголя или сигарет за 4-6 часов до сна.

никакого кофе, алкоголя или сигарет за 4-6 часов до сна. Комфорт: оптимальная температура в спальне — 18-20°C, тишина, темнота и удобная кровать.

Если спать не получается — возможно, виноват всего лишь один вечерний “вкусный” кусочек…

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

