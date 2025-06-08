Даже небольшой кусочек и вы не заснёте: избегайте этой еды вечером

Сыр часто воспринимается как вкусный и даже полезный перекус. Однако есть его перед сном — не самая удачная идея. Вопрос в том, что именно происходит с организмом, когда мы тянемся за кусочком пармезана ночью?
Сыр богат жирами. Употребление его в поздние часы может вызывать тяжесть в желудке и несварение — а это уже прямой путь к прерывистому и неглубокому сну.
На первый взгляд, сыр содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в выработке мелатонина и серотонина, ответственных за сон. Однако не всё так просто.
Если перед сном вы выбрали выдержанный сыр, бекон или ветчину, то получили приличную дозу тирамина — другого соединения. Он, напротив, бодрит: стимулирует выброс гормона стресса, провоцируя состояние "бей или беги”. Уснуть после такого становится крайне сложно.
Тирамин активизирует надпочечники, и мозг ещё несколько часов работает в режиме повышенной бдительности.
Они, наоборот, помогут телу настроиться на отдых.
Если спать не получается — возможно, виноват всего лишь один вечерний “вкусный” кусочек…
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Обещали бюджетник, а получился почти люкс. Лада Искра ещё не вышла, а уже стоит как иномарка — и в салонах будут только дорогие комплектации.