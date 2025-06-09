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Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали

2:28
Здоровье

Чистка зубов — ключевой элемент ежедневного ухода за полостью рта, но для предотвращения кариеса и эрозии эмали этого недостаточно. Важно учитывать технику чистки, время, затрачиваемое на неё, качество зубной пасты, диету и использование фторидов.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Ночью выделение слюны снижается, а бактерии в ротовой полости активно размножаются, что приводит к неприятному запаху и сухости по утрам. Поэтому многие стоматологи советуют чистить зубы сразу после пробуждения, что стимулирует выработку слюны и защищает эмаль.

Однако чистка сразу после завтрака может быть вредна, особенно если вы употребляли кислые продукты или напитки. Кислота размягчает эмаль, и чистка зубов в этот момент может привести к её повреждению. Рекомендуется подождать 30-60 минут после еды или прополоскать рот водой перед чисткой.

Диета существенно влияет на здоровье зубов. Частое употребление сладкой, газированной и другой вредной пищи увеличивает риск кариеса. Чистка зубов помогает удалить налёт, но не компенсирует вред от нездорового питания. Ограничение таких продуктов важно для поддержания здоровья полости рта.

Фториды — важный элемент профилактики кариеса. Они замедляют разрушение эмали и способствуют её восстановлению. Однако полоскание рта водой после чистки снижает эффективность фторидов, так как они смываются с поверхности зубов.

Правильная техника чистки зубов важнее частоты. Рекомендуется чистить зубы два-три раза в день, используя мягкую зубную щётку и совершая мягкие круговые движения. Это предотвращает травмы и износ эмали, пишет iefimerida.gr.

Приучать ребёнка к уходу за полостью рта нужно с раннего возраста. До появления первых зубов следует очищать дёсны марлей или специальной щёточкой. Фторированную зубную пасту можно использовать с раннего возраста, но в количестве, соответствующем возрасту ребёнка, чтобы избежать флюороза — изменения цвета зубов из-за избытка фтора.

Таким образом, для здоровья полости рта важна не только чистка зубов, но и правильный уход за ними, здоровое питание и использование фторидных средств.

Уточнения

Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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