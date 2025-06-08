Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку

Как думаете, какой продукт можно назвать настоящей протеиновой бомбой? Подсказка: это не мясо и не яйца, а изысканный деликатес, знакомый всем любителям итальянской кухни. Он не только вкусный, но и невероятно полезный — особенно для тех, кто следит за фигурой, наращивает мышцы или просто хочет питаться правильно.
Перед тем как раскрыть название этого суперпродукта, напомним, зачем нам вообще нужен белок:
Мышцы, кости, кожа, волосы и ногти — всё это состоит из белка. Без него невозможны восстановление и рост тканей.
Белок надолго насыщает, подавляя аппетит. А его переваривание требует больше энергии, чем у жиров или углеводов — организм буквально сжигает калории на этом процессе.
Антитела, борющиеся с вирусами, тоже белковые. Недостаток белка может ослабить защиту организма.
Многие гормоны и ферменты имеют белковую природу и участвуют в сотнях важных реакций.
Когда не хватает углеводов или жиров, тело использует белок как топливо.
Для сравнения: в одном большом яйце — около 6 г белка. Это неплохо. Но теперь давайте узнаем, кто настоящий чемпион.
Этот продукт — Пармезан (Parmigiano Reggiano).
Именно он впечатлил экспертов: в 100 граммах выдержанного пармезана содержится до 35-40 граммов белка! Это почти втрое больше, чем в тех же 100 г яиц (примерно 2 яйца — 12-13 г белка).
Пармезан — не просто вкусный, но и функциональный:
Этот сыр — больше, чем просто украшение пасты. Это настоящий союзник здорового питания.
Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.
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