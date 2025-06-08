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Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку

2:20
Здоровье

Как думаете, какой продукт можно назвать настоящей протеиновой бомбой? Подсказка: это не мясо и не яйца, а изысканный деликатес, знакомый всем любителям итальянской кухни. Он не только вкусный, но и невероятно полезный — особенно для тех, кто следит за фигурой, наращивает мышцы или просто хочет питаться правильно.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Почему белок — это так важно

Перед тем как раскрыть название этого суперпродукта, напомним, зачем нам вообще нужен белок:

Это основа всего

Мышцы, кости, кожа, волосы и ногти — всё это состоит из белка. Без него невозможны восстановление и рост тканей.

Помогает сбросить вес

Белок надолго насыщает, подавляя аппетит. А его переваривание требует больше энергии, чем у жиров или углеводов — организм буквально сжигает калории на этом процессе.

Укрепляет иммунитет

Антитела, борющиеся с вирусами, тоже белковые. Недостаток белка может ослабить защиту организма.

Регулирует процессы в теле

Многие гормоны и ферменты имеют белковую природу и участвуют в сотнях важных реакций.

Источник энергии

Когда не хватает углеводов или жиров, тело использует белок как топливо.

Для сравнения: в одном большом яйце — около 6 г белка. Это неплохо. Но теперь давайте узнаем, кто настоящий чемпион.

Сыр, который побил все рекорды по белку

Этот продукт — Пармезан (Parmigiano Reggiano).

Именно он впечатлил экспертов: в 100 граммах выдержанного пармезана содержится до 35-40 граммов белка! Это почти втрое больше, чем в тех же 100 г яиц (примерно 2 яйца — 12-13 г белка).

Пармезан — не просто вкусный, но и функциональный:

  • Белок в нём полноценный, то есть включает все 9 незаменимых аминокислот.
  • Благодаря долгому созреванию, он легко усваивается — даже людьми с непереносимостью лактозы.
  • А частично расщеплённые белки делают его особенно мягким для пищеварения.

Этот сыр — больше, чем просто украшение пасты. Это настоящий союзник здорового питания.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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