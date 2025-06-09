Медсестра из Канады совершила чудо: вот что она ела на завтрак целый год, чтобы похудеть на 20 кг

21-летняя медсестра из Канады Мелани Коз похудела на 20 килограммов за год, отказавшись от препаратов для похудения и изменив свой рацион. Она начала употреблять завтрак, богатый белком, и полностью пересмотрела свои пищевые привычки.
Мелани рассказала, что раньше её рацион состоял из фастфуда, чипсов и хлеба. Она пыталась похудеть с помощью изнурительных тренировок, но безуспешно. Однако после окончания школы и начала работы медсестрой она записалась на курсы по питанию и изменила своё представление о здоровом питании, пишет iefimerida.gr.
Ключевую роль в её трансформации сыграл завтрак, который она ела каждый день в течение года: обезжиренный йогурт, мёд и фрукты. Этот завтрак помогал ей дольше чувствовать сытость и способствовал наращиванию мышечной массы.
Кроме того, Мелани полностью пересмотрела свои перекусы во время работы. Чипсы и шоколадные батончики она заменила на бобы эдамаме и творог, которые являются источниками растительного белка и клетчатки. Эти закуски были низкокалорийными, но очень сытными.
Её основные блюда также были обогащены белком. Она готовила чили с бобами, домашнюю пиццу с обезжиренным йогуртом в тесте и нежирным сыром. Десерты она делала с добавлением коллагена и протеинового порошка в ванильное мороженое.
Мелани не только изменила свой рацион, но и стала уделять внимание физической активности. Она начала с длительных прогулок, а затем записалась в спортзал, чтобы заниматься силовыми тренировками.
Теперь Мелани делится своими советами по снижению веса в социальных сетях, надеясь помочь другим людям, которые испытывают трудности в улучшении своего здоровья.
«Я знаю, каково это — чувствовать, что вы застряли в своём стремлении к другому телу. Мне знакомо чувство отчаяния после множества неудачных попыток похудеть. Поэтому я делюсь своим опытом. Я надеюсь, что мои советы помогут хотя бы одному человеку», - говорит Мелани.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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