Летние дары, от которых и кожа светится, и сон приходит быстрее

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начало лета — время, когда природа щедро одаривает нас не просто вкусными, а по-настоящему целебными продуктами. Сезонные овощи и фрукты не только наполняют рацион яркими вкусами, но и приносят организму максимум пользы.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Почему стоит выбирать сезонные продукты

Максимум витаминов: их собирают в пик зрелости, когда концентрация полезных веществ — на высоте.

их собирают в пик зрелости, когда концентрация полезных веществ — на высоте. Натуральный вкус: они ароматнее и сочнее, чем тепличные "всесезонники".

они ароматнее и сочнее, чем тепличные "всесезонники". Меньше химии: меньше пестицидов и ненужных добавок — ведь транспортировать далеко не нужно.

меньше пестицидов и ненужных добавок — ведь транспортировать далеко не нужно. Бюджетно: часто дешевле, чем экзотика на прилавках.

А теперь — ТОП-5 летних фаворитов, которые стоит включить в рацион прямо сейчас.

Клубника — больше, чем просто ягода

Яркая, сладкая, ароматная — она не только радует вкус, но и насыщает организм витамином C (его больше, чем в цитрусовых). В клубнике много антоцианов — мощных антиоксидантов, укрепляющих иммунитет и борющихся с воспалением. Клетчатка и фолиевая кислота дополняют список плюсов.

Как есть: свежей, в смузи, с йогуртом, в салатах или как лёгкий десерт.

Молодая капуста — "домашняя аптека"

Пока не огрубела — в ней вся сила. Молодая белокочанная, пекинская и брокколи легче усваиваются, богаты витаминами C, K, B6 и сульфорафаном — веществом с противораковыми свойствами. А клетчатка улучшает пищеварение и помогает полезной микрофлоре.

Где использовать: в салатах, супах, тушёной или приготовленной на пару.

Редис — хрустящий помощник сердца

Эти маленькие корнеплоды полны витамина C и калия. Редис помогает сердечно-сосудистой системе, обладает мочегонным эффектом и улучшает пищеварение благодаря натуральным горчичным маслам.

Как есть: с зеленью, в салатах, в качестве лёгкого перекуса.

Черешня — сладкое лекарство для сна и суставов

Темная и сочная, она насыщена антоцианами, уменьшающими воспаление, и мелатонином, улучшающим сон. Клетчатка и витамин C делают черешню вкусным и полезным перекусом.

Как есть: свежей, в десертах, смузи, на полдник.

Шпинат — зелёная защита для глаз и костей

Он почти безвкусный — и в этом его сила: идеально сочетается с другими продуктами. Шпинат содержит витамины A, C, K, железо, фолиевую кислоту и магний. А лютеин и зеаксантин поддерживают зрение.

Где использовать: в салатах, омлетах, смузи, супах и тушёных блюдах.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

