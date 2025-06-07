Летние дары, от которых и кожа светится, и сон приходит быстрее

Начало лета — время, когда природа щедро одаривает нас не просто вкусными, а по-настоящему целебными продуктами. Сезонные овощи и фрукты не только наполняют рацион яркими вкусами, но и приносят организму максимум пользы.
Яркая, сладкая, ароматная — она не только радует вкус, но и насыщает организм витамином C (его больше, чем в цитрусовых). В клубнике много антоцианов — мощных антиоксидантов, укрепляющих иммунитет и борющихся с воспалением. Клетчатка и фолиевая кислота дополняют список плюсов.
Как есть: свежей, в смузи, с йогуртом, в салатах или как лёгкий десерт.
Пока не огрубела — в ней вся сила. Молодая белокочанная, пекинская и брокколи легче усваиваются, богаты витаминами C, K, B6 и сульфорафаном — веществом с противораковыми свойствами. А клетчатка улучшает пищеварение и помогает полезной микрофлоре.
Где использовать: в салатах, супах, тушёной или приготовленной на пару.
Эти маленькие корнеплоды полны витамина C и калия. Редис помогает сердечно-сосудистой системе, обладает мочегонным эффектом и улучшает пищеварение благодаря натуральным горчичным маслам.
Как есть: с зеленью, в салатах, в качестве лёгкого перекуса.
Темная и сочная, она насыщена антоцианами, уменьшающими воспаление, и мелатонином, улучшающим сон. Клетчатка и витамин C делают черешню вкусным и полезным перекусом.
Как есть: свежей, в десертах, смузи, на полдник.
Он почти безвкусный — и в этом его сила: идеально сочетается с другими продуктами. Шпинат содержит витамины A, C, K, железо, фолиевую кислоту и магний. А лютеин и зеаксантин поддерживают зрение.
Где использовать: в салатах, омлетах, смузи, супах и тушёных блюдах.
Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
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