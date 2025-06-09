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Ушедшая эпоха в банке: как консервированный лосось поведал историю морской жизни за полвека

3:16
Здоровье

Алюминиевые банки, долгое время пылившиеся на полках, неожиданно стали источником ценных данных о состоянии морских экосистем.

Рыбные консервы
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбные консервы

Американские ученые изучили более 170 банок маринованного лосося, некоторые из которых были выпущены более полувека назад. Результаты исследования оказались неожиданными и даже революционными.

Открытие, меняющее представление о паразитах

Исследователи из Вашингтонского университета проанализировали содержимое банок лосося, произведенных в период с 1979 по 2021 год. Среди них была банка, срок годности которой истек 50 лет назад. Внутри они обнаружили морских паразитов — анизакид, которые прекрасно сохранились благодаря процессу консервирования, сообщает iefimerida.gr.

Хотя это открытие может показаться тревожным, оно указывает на здоровое состояние морской среды. Присутствие анизакид не свидетельствует о плохом качестве рыбы, а, наоборот, говорит о ее происхождении из здоровой экосистемы.

Челси Вуд, одна из авторов исследования, объясняет, что анизакиды проходят сложный жизненный цикл. Они начинают свой путь в мелких беспозвоночных, таких как криль, затем попадают в рыбу, например, в лосося, и завершают развитие в кишечнике морских млекопитающих. Стабильность их популяции и распространение указывают на здоровье всей морской пищевой цепи.

Анализируя содержимое банок разных десятилетий, ученые заметили постепенное увеличение количества анизакид в рыбе. Это может свидетельствовать о стабильной экосистеме или даже о ее восстановлении. Однако есть и другие возможные объяснения, такие как изменение климата или рост популяции морских млекопитающих в северной части Тихого океана.

Как избежать проблем с паразитами

Несмотря на научный интерес, анизакиды могут представлять опасность для человека. В некоторых случаях они могут вызывать серьезные пищевые отравления. Это создает дилемму: как совместить важную роль этих паразитов в экосистеме с рисками для нашего здоровья?

Для снижения рисков важно правильно обрабатывать рыбу. Сырую, консервированную или сушеную рыбу следует готовить при температуре 60°C не менее одной минуты или замораживать на пять дней перед употреблением. Однако консервированная рыба изначально безопасна благодаря процессу тепловой стерилизации.

Можно ли есть консервы после истечения срока годности?

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), консервированную рыбу можно хранить в кладовой до пяти лет. Однако консервы могут оставаться безопасными и дольше, хотя их вкус, текстура и качество со временем могут ухудшаться.

Для хранения консервов важно выбирать сухое и прохладное место. Если вы планируете употребить консервы после истечения срока годности, помните, что они могут потерять свои вкусовые качества.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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