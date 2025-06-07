Забыла про обезболивающие: вот что добавила в рацион при боли в суставах

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом наше тело требует всё больше внимания. Особенно это касается суставов: с каждым годом они становятся уязвимее. Боль и скованность в суставах — частые спутники артрита, и если раньше этот недуг считался "возрастным", то теперь его всё чаще диагностируют у молодых. Причины — хронический стресс, бессонница, несбалансированное питание.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в суставе

Как же помочь своему телу? Нутрициолог и автор книг Руджута Дивекар рассказала, какие привычные продукты способны уменьшить проявления артрита. Делимся её рекомендациями:

Орехи вместо печенья

Замените печенье к чаю горсткой арахиса, миндаля или грецких орехов. В них полно полезных жиров и минералов, которые питают и "смазывают" суставы, сохраняя их подвижность.

Чатни — не просто соус

Традиционные индийские чатни из кокоса, чеснока, семян льна или кориандра — это не только вкус, но и мощный источник незаменимых жирных кислот. Они помогают насытиться, избежать переедания и поддерживают здоровье суставов.

Пробиотики: дахи и чаас

Йогурт (дахи) и разбавленный кисломолочный напиток чаас улучшают пищеварение, борются с кислотностью и снижают воспаление. А меньше воспаления — меньше боли в суставах. Руджута подчёркивает: помимо питания важно двигаться хотя бы 15 минут в день и находить время для отдыха.

Сила противовоспалительных продуктов

Обратите внимание на натуральные противовоспалительные продукты: жирную рыбу (лосось, сардины), зелёные овощи, куркуму и, снова, орехи. Они снижают воспалительные процессы и могут смягчить симптомы артрита.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

