Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил

Вода — главный источник жизни и энергии для мозга. Но просто пить много воды — мало, важно делать это правильно.
Неправильная гидратация может привести к усталости, снижению концентрации и даже головным болям. Вот 5 правил, которые помогут пить воду с пользой для мозга и бодрости.
1. Пей воду регулярно, маленькими порциями
Большой глоток сразу не усваивается организмом. Лучше пить по 100–150 мл каждые 20–30 минут. Носи с собой бутылку и пей в течение дня, не дожидаясь жажды.
2. Начинай день со стакана воды
После ночного сна организм обезвожен, и мозг нуждается в быстром увлажнении. Можно добавить лимон или мяту для вкуса и легкой детоксикации.
3. Не пей много воды сразу перед сном
Избыток жидкости нарушает сон из-за частых походов в туалет. Лучше выпить последнюю порцию воды за 1,5–2 часа до сна.
4. Учитывай физическую активность и погоду
При жаре или нагрузках нужно больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. Следи за цветом мочи — светлый цвет говорит о нормальной гидратации.
5. Избегай сладких напитков и газировки
Они вызывают жажду и обезвоживают организм, вместо того чтобы увлажнять. Лучше заменить их водой с кусочками фруктов или травяным чаем.
Правильное питьё воды — простой и эффективный способ улучшить работу мозга, повысить энергию и сохранить ясность ума на весь день.
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