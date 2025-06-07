Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода — главный источник жизни и энергии для мозга. Но просто пить много воды — мало, важно делать это правильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт воду

Неправильная гидратация может привести к усталости, снижению концентрации и даже головным болям. Вот 5 правил, которые помогут пить воду с пользой для мозга и бодрости.

1. Пей воду регулярно, маленькими порциями

Большой глоток сразу не усваивается организмом. Лучше пить по 100–150 мл каждые 20–30 минут. Носи с собой бутылку и пей в течение дня, не дожидаясь жажды.

2. Начинай день со стакана воды

После ночного сна организм обезвожен, и мозг нуждается в быстром увлажнении. Можно добавить лимон или мяту для вкуса и легкой детоксикации.

3. Не пей много воды сразу перед сном

Избыток жидкости нарушает сон из-за частых походов в туалет. Лучше выпить последнюю порцию воды за 1,5–2 часа до сна.

4. Учитывай физическую активность и погоду

При жаре или нагрузках нужно больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. Следи за цветом мочи — светлый цвет говорит о нормальной гидратации.

5. Избегай сладких напитков и газировки

Они вызывают жажду и обезвоживают организм, вместо того чтобы увлажнять. Лучше заменить их водой с кусочками фруктов или травяным чаем.

Правильное питьё воды — простой и эффективный способ улучшить работу мозга, повысить энергию и сохранить ясность ума на весь день.