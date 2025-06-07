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Кажется, просто усталость — но именно так начинается деградация мозга

2:13
Здоровье

С возрастом память всё чаще подводит, мысли путаются, внимание рассеивается. И хотя естественные изменения мозга начинаются ещё после 30, привычки могут резко ускорить их — или наоборот, притормозить.

Три алкогольных коктейля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Три алкогольных коктейля

Одинокий мозг тухнет быстрее

Когда общения становится меньше, нейронные связи ослабевают. Нет поводов анализировать, шутить, спорить или поддерживать беседу — мозгу попросту нечем заниматься. Регулярные контакты с близкими снижают риск деменции почти вдвое.

Без нагрузки — вялость и туман

Чтение, изучение языков, настольные игры или даже ведение дневника заставляют мозг "потеть". Так формируются новые связи между нейронами, а мышление остаётся гибким и живым.

Потеря слуха — тишина и угасание

Снижение слуха — незаметный удар по когнитивным функциям. Когда звуки исчезают, мозг теряет сенсорные сигналы. Слуховые аппараты и социальная активность помогают сохранить ментальную ясность.

Сигареты и алкоголь: враги изнутри

Никотин разрушает сосуды мозга, вызывая микроповреждения. Алкоголь — истощает витамин B1, что грозит тяжёлым слабоумием. Даже редкие дозы требуют контроля.

Воздух тоже влияет

Мельчайшие частицы пыли и химикатов проникают через лёгкие и кровь, вызывая воспаление. Простое проветривание утром и вечером помогает снизить вред.

Тело в движении — мозг в тонусе

Всего 150 минут умеренной физической активности в неделю улучшают кровоснабжение мозга и стимулируют рост новых нейронов.

Еда, которая работает на память

Овощи, фрукты и цельные злаки — не просто основа рациона. Они защищают мозг от окислительного стресса, который разрушает клетки незаметно и беспощадно.

Стресс — главный разрушитель

Хроническое напряжение и депрессия ускоряют гибель нейронов. При первых признаках подавленности важна не сила воли, а помощь специалиста.

Уточнения

Деграда́ция регрессия — процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего воздействия по законам природы и времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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