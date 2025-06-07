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Каждый вечер — битва с мыслями? Этот ритуал поможет отключиться без усилий

1:54
Здоровье

Заснуть по команде — мечта для многих. Особенно когда день оказался шумным, тревожным, полным задач и мыслей. Но в этом нет магии: достаточно помочь телу и уму переключиться на отдых.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Начать стоит с простого — дыхания. Осознанные вдохи и выдохи перед сном буквально дают сигнал мозгу: "всё хорошо, можно расслабиться". Попробуйте метод 4-7-8. Вдох — на четыре счёта, задержка — семь секунд, выдох — восемь. Уже через пару повторений появляется ощущение, что тревоги становятся тише.

Ещё один действенный приём — прогрессивная мышечная релаксация. Лежа в кровати, по очереди напрягайте и расслабляйте разные группы мышц: от пальцев ног до головы. Этот ритуал помогает не только расслабить тело, но и отвлечься от мыслей.

Для тех, кто засыпает в компании навязчивых идей, спасением может стать визуализация. Представьте место, где спокойно: берег моря, лес или балкон с видом на город. Чем больше деталей — запахов, звуков, света — тем легче отключиться от реальности.

Хорошо работает и медитация перед сном. Достаточно 10 минут тишины: сосредоточьтесь на дыхании, звуках или пламени свечи. Когда мысли ускользают, просто мягко возвращайте внимание обратно.

Но и днем важно подготавливать тело к ночи. Умеренная физическая активность, режим сна, отказ от ярких экранов вечером — всё это работает в комплексе. Добавьте тёплый душ, травяной чай, приглушённый свет — и организм сам начнёт проситься в кровать.

Стабильный, глубокий сон не появляется сразу. Но, если дать себе немного времени, он станет не капризом, а привычкой.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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