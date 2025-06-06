Почему усталость не уходит: 6 неожиданных причин, которые истощают энергию

Часто чувствуешь усталость, хотя вроде бы высыпаешься и питаешься нормально? Виной могут быть не только банальные причины — стресс и недосып.
Вот 6 неожиданных факторов, которые тайно крадут твою энергию и мешают чувствовать себя бодрым.
1. Дефицит витаминов группы В
Эти витамины важны для превращения пищи в энергию и работы нервной системы. Их недостаток приводит к хронической усталости и снижению концентрации.
Включай в рацион мясо, яйца, цельнозерновые и зелень.
2. Недостаток магния
Магний участвует в сотнях реакций в организме, включая выработку энергии и расслабление мышц. Его дефицит вызывает мышечные спазмы, тревожность и упадок сил.
Орехи, семена, зелёные овощи — лучшие источники магния.
3. Обезвоживание
Даже легкое обезвоживание снижает работоспособность мозга и вызывает усталость.
Пей воду регулярно, не дожидаясь жажды.
4. Плохая гигиена сна
Нерегулярный режим, слишком поздний отход ко сну и свет от экранов мешают восстанавливаться.
Старайся ложиться и вставать в одно время, избегай гаджетов перед сном.
5. Скрытый стресс
Даже если кажется, что все нормально, хронический стресс истощает нервную систему.
Практикуй медитации, дыхательные упражнения и отдыхай активно.
6. Плохая циркуляция крови
Застои и плохое кровообращение снижают доставку кислорода и питательных веществ к тканям.
Двигайся чаще: прогулки, зарядка, растяжка.
Чтобы избавиться от постоянной усталости, важно обратить внимание не только на сон и питание, но и на скрытые причины, которые истощают энергию.
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