Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, духота: 5 трюков для охлаждения дома без кондиционера
Сухо, темно, сыро? Эти овощи будто специально созданы для огородов-неудачников
Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя

Почему усталость не уходит: 6 неожиданных причин, которые истощают энергию

1:58
Здоровье

Часто чувствуешь усталость, хотя вроде бы высыпаешься и питаешься нормально? Виной могут быть не только банальные причины — стресс и недосып.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Вот 6 неожиданных факторов, которые тайно крадут твою энергию и мешают чувствовать себя бодрым.

1. Дефицит витаминов группы В

Эти витамины важны для превращения пищи в энергию и работы нервной системы. Их недостаток приводит к хронической усталости и снижению концентрации.

Включай в рацион мясо, яйца, цельнозерновые и зелень.

2. Недостаток магния

Магний участвует в сотнях реакций в организме, включая выработку энергии и расслабление мышц. Его дефицит вызывает мышечные спазмы, тревожность и упадок сил.

Орехи, семена, зелёные овощи — лучшие источники магния.

3. Обезвоживание

Даже легкое обезвоживание снижает работоспособность мозга и вызывает усталость.

Пей воду регулярно, не дожидаясь жажды.

4. Плохая гигиена сна

Нерегулярный режим, слишком поздний отход ко сну и свет от экранов мешают восстанавливаться.

Старайся ложиться и вставать в одно время, избегай гаджетов перед сном.

5. Скрытый стресс

Даже если кажется, что все нормально, хронический стресс истощает нервную систему.

Практикуй медитации, дыхательные упражнения и отдыхай активно.

6. Плохая циркуляция крови

Застои и плохое кровообращение снижают доставку кислорода и питательных веществ к тканям.

Двигайся чаще: прогулки, зарядка, растяжка.

Чтобы избавиться от постоянной усталости, важно обратить внимание не только на сон и питание, но и на скрытые причины, которые истощают энергию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Еда и рецепты
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Здоровье
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Прощай, духота: 5 трюков для охлаждения дома без кондиционера
Сухо, темно, сыро? Эти овощи будто специально созданы для огородов-неудачников
Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.