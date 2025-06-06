Почему усталость не уходит: 6 неожиданных причин, которые истощают энергию

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто чувствуешь усталость, хотя вроде бы высыпаешься и питаешься нормально? Виной могут быть не только банальные причины — стресс и недосып.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Вот 6 неожиданных факторов, которые тайно крадут твою энергию и мешают чувствовать себя бодрым.

1. Дефицит витаминов группы В

Эти витамины важны для превращения пищи в энергию и работы нервной системы. Их недостаток приводит к хронической усталости и снижению концентрации.

Включай в рацион мясо, яйца, цельнозерновые и зелень.

2. Недостаток магния

Магний участвует в сотнях реакций в организме, включая выработку энергии и расслабление мышц. Его дефицит вызывает мышечные спазмы, тревожность и упадок сил.

Орехи, семена, зелёные овощи — лучшие источники магния.

3. Обезвоживание

Даже легкое обезвоживание снижает работоспособность мозга и вызывает усталость.

Пей воду регулярно, не дожидаясь жажды.

4. Плохая гигиена сна

Нерегулярный режим, слишком поздний отход ко сну и свет от экранов мешают восстанавливаться.

Старайся ложиться и вставать в одно время, избегай гаджетов перед сном.

5. Скрытый стресс

Даже если кажется, что все нормально, хронический стресс истощает нервную систему.

Практикуй медитации, дыхательные упражнения и отдыхай активно.

6. Плохая циркуляция крови

Застои и плохое кровообращение снижают доставку кислорода и питательных веществ к тканям.

Двигайся чаще: прогулки, зарядка, растяжка.

Чтобы избавиться от постоянной усталости, важно обратить внимание не только на сон и питание, но и на скрытые причины, которые истощают энергию.