Ваш уровень сахара в крови: что считать нормой и когда стоит обратиться к врачу

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительное повышение уровня сахара в крови может вызвать серьезные осложнения, такие как болезни сердца, инсульт, ухудшение зрения, проблемы с почками и повреждение нервов. Поддержание нормального уровня глюкозы в крови — ключевой момент в профилактике этих заболеваний. Важно понимать, что такое ненормальный уровень сахара и как его контролировать.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Регулярный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, связанные с диабетом. Физическая активность, сбалансированное питание и стабильный обмен углеводов способствуют снижению риска атеросклероза и сужения сосудов. Эксперты считают, что поддержание уровня сахара в пределах целевого диапазона — основа эффективного лечения диабета. Эти показатели индивидуальны и определяются с помощью лабораторных анализов и домашних измерений.

В целом, нормальный уровень сахара в крови натощак составляет от 4 до 6 ммоль/л. После приема пищи он повышается, поэтому измерения до и после еды могут отличаться, уточняет diabetes.hu. Ориентировочные значения:

Уровень сахара в крови натощак (ммоль/л):

В лаборатории: ≤ 6,0.

Измерение дома: ≤ 5,5.

Уровень сахара в крови через 1,5-2 часа после еды (ммоль/л):

В лаборатории: < 7,5.

Измерение дома: < 7,5.

Эти значения называются целевыми и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Для точного определения целевых показателей необходимо проконсультироваться с врачом.

Важно поддерживать уровень сахара в пределах этих значений, чтобы избежать проблем со здоровьем. Как слишком высокий, так и слишком низкий уровень сахара, а также его частые колебания могут быть опасны. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу.

Уровень сахара в крови зависит не только от питания и физической активности, но и от стресса. Если показатели выше нормы, важно получить профессиональную медицинскую помощь. Врач проведет диагностику и даст индивидуальные рекомендации по поддержанию оптимального уровня сахара в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

